Los servicios mínimos de la huelga de médicos en Ibiza y Formentera serán como en un día festivo

Los hospitales y centros de salud de Balears funcionarán con servicios mínimos equivalentes a los establecidos en días festivos entre el 16 y el 20 de marzo debido a la segunda semana de la huelga convocada por el personal médico en protesta por la reforma del Estatuto Marco. Según ha informado este viernes la Conselleria de Salud en un comunicado, los servicios mínimos se aplicarán desde las 0.00 horas del lunes 16 hasta las 23.59 horas del viernes 20 y serán equivalentes a los establecidos en días festivos.

En la atención hospitalaria, los servicios asistenciales que no hagan guardias en días festivos garantizarán la presencia de un facultativo en el turno de mañana.

En los servicios centrales, se asegurará la actividad con el 30% del personal habitual, excepto en radiofísica, donde la cobertura será del 50%, y en hematología y hemoterapia, con un 50% del personal.

En las especialidades médicas con pacientes ingresados y en los servicios que atienden hospitalizados, se añadirá un especialista por servicio en el turno de mañana, salvo en anestesia, donde se incorporarán dos especialistas.

Los servicios hospitalarios de carácter urgente o crítico funcionarán con normalidad. Esto incluye oncología y hematología médica y radioterapia, cirugía oncológica, urgencias, diálisis, hospital de día y farmacia hospitalaria. Además, se garantizarán los servicios mínimos de guardia localizada con el mismo número de efectivos que habitualmente prestan esta actividad.

En atención primaria, cada centro de salud contará con un médico y un pediatra en el turno de mañana, de 8 a 15 horas. En los centros con más de 20.500 tarjetas sanitarias habrá dos médicos y un pediatra.

En el turno de tarde, de 15 a 20 horas, se asegurará la presencia de un médico y un pediatra, en caso de que exista. En los turnos de atención continuada (PAC), de 15.00 a 23.59 horas, deberán estar presentes todos los médicos y pediatras que prestan este servicio.

Los servicios de urgencias y emergencia, como SUAP y 061, mantendrán cobertura total, sin alteraciones por la huelga.

La nueva tanda de movilizaciones se prolongará durante cinco jornadas, hasta el viernes 20, y en dos de esos días, el lunes y el jueves, se han convocado, además, concentraciones a las puertas de los centros de salud. La protesta puede volver a traducirse en cancelaciones de pruebas, consultas y operaciones, como ya ocurrió en la anterior semana de paros.

Denuncias de los médicos

David Fernández, portavoz del Sindicato Médico de Balears (Simebal) en Ibiza, ha recordado la convocatoria de huelga en un vídeo difundido en redes sociales. En esa grabación, Fernández carga contra la falta de diálogo del Ministerio de Sanidad con el comité de huelga, que representa a todos los sindicatos médicos de España.

«Soy médico como muchos compañeros de toda España, llevo un tiempo esperando a que el Ministerio de Sanidad se siente a negociar con nosotros. Sin embargo, el gobierno central se ha negado a reunirse con nosotros, a reunirse con el comité de huelga, un comité que representa a todos los sindicatos médicos de España», afirma el facultativo ibicenco.

Fernández sostiene en el vídeo que, ante «la falta de voluntad real por parte del Ministerio de negociar» sus condiciones de trabajo, los médicos se ven «obligados a continuar con esta segunda jornada de huelga del año 2026». Según explica, se trata de una protesta con la que el colectivo defiende sus «derechos profesionales, el reconocimiento de la profesión y la responsabilidad» que asumen a diario para cuidar a los pacientes.

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Durante la semana del 16 al 20 de marzo, recuerda, «todos los médicos de España volveremos a la huelga», y añade: «Defendemos algo fundamental: una sanidad pública de calidad para todos y para todas. Únete a la huelga médica, tu presencia es nuestra fuerza, haz oír tu voz. Porque si no quieren escucharnos, gritaremos más fuerte».