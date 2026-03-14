Fin de semana de tiempo inestable en Ibiza: la Aemet activa la alerta amarilla para este domingo
Se esperan rachas de viento de hasta 60 kilómetros hora
Ibiza y Formentera afrontan un fin de semana marcado por la inestabilidad meteorológica. Este sábado no hay activadas alertas por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), aunque la jornada llega pasada por agua, con lluvias durante prácticamente todo el día y una notable bajada de temperaturas.
Según la previsión, los cielos empezarán a despejar a partir de las 17 horas. No obstante, los meteorólogos han activado para este domingo la alerta amarilla por fenómenos costeros. El aviso estará activo desde las 7.00 hasta las 23.59 horas en Ibiza y Formentera, con previsión de olas de hasta tres metros y vientos que podrán alcanzar los 60 kilómetros por hora.
Ante este episodio, la recomendación pasa por extremar la precaución en el litoral y consultar las actualizaciones meteorológicas antes de realizar actividades al aire libre o en el mar, especialmente durante la jornada del domingo.
Junto al viento y la mala mar, el fin de semana también dejará un descenso de las temperaturas en las Pitiusas. Las mínimas caerán hasta los 7 grados y las máximas se quedarán en torno a los 16 grados.
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