Más seguridad gracias a una mayor plantilla de Policía Local

El Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany ha reforzado su Policía Local con la incorporación de diez nuevos agentes, una medida que forma parte de la estrategia municipal para ampliar progresivamente la plantilla y mejorar la capacidad operativa del cuerpo en el municipio.

Los nuevos policías responden a las necesidades en materia de seguridad, convivencia y orden público.

Con estas nuevas incorporaciones, el número total de efectivos pasa de 59 a 69 agentes, lo que supone uno de los incrementos más significativos registrados en los últimos años. La ampliación responde al objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y adaptar los recursos de seguridad a las necesidades actuales del municipio, que registra un crecimiento de población durante la temporada turística por la elevada afluencia de visitantes.

Sant Antoni es el único municipio de Balears que dispone de agentes de Intrusismo y Convivencia.

El incremento de diez agentes se enmarca en la política municipal de refuerzo de la Policía Local. Según estimaciones de la propia jefatura policial, el municipio necesitaría alrededor de 80 efectivos para dimensionar el servicio a la realidad poblacional actual. En este sentido, la incorporación de nuevos agentes representa un paso más hacia ese objetivo, al tiempo que permite consolidar la estabilidad del cuerpo policial.

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, ha señalado en diferentes ocasiones que el refuerzo de la plantilla responde al compromiso del Ayuntamiento de mejorar la seguridad y reforzar los servicios públicos en el municipio.

Esta ampliación de agentes se suma a las medidas adoptadas en los últimos años para fortalecer la Policía Local. En 2023 se crearon dos nuevas plazas de agente y, además, se incorporaron seis auxiliares administrativos como teleoperadores en dependencias policiales. Esta reorganización permitió que seis agentes que realizaban tareas administrativas pasaran a desempeñar labores de patrulla en la vía pública, aumentando así la presencia policial en las calles.

En esta línea, el Ayuntamiento ha creado 12 plazas de Agentes de Intrusismo y Convivencia, por lo que Sant Antoni se convierte en el único municipio de Balears en disponer de esta figura, lo que demuestra el compromiso del Ayuntamiento para hacer frente a los retos de convivencia y seguridad del municipio.

Esta nueva figura tiene como principal función informar y velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales y protocolos, principalmente en materia de convivencia, así como de la normativa municipal y autonómica sobre transporte y alquiler turístico ilegal y sobre el decreto de turismo responsable.

Además, el Consistorio ha creado seis plazas para vigilancia discontinua mediante seguridad privada entre distintos espacios municipales durante la temporada turística. Este servicio cubre zonas comprendidas entre el Passeig de ses Fonts y la calle Santa Agnès, así como entre la calle Cervantes y Es Molí d’en Simó. El objetivo es prevenir actos vandálicos y comportamientos incívicos en áreas concretas del municipio, siempre con la supervisión y presencia de agentes de la Policía Local.

Estas iniciativas cuentan con financiación procedente del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), a través de dos líneas de actuación impulsadas en el marco del decreto de turismo responsable del Govern balear y del plan de lucha contra el intrusismo promovido por el Consell de Ibiza.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Neus Mateu, ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento para seguir incrementando progresivamente la plantilla policial para responder de forma eficaz al crecimiento del municipio y a las necesidades en materia de seguridad, convivencia y orden público.