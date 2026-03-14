Sant Antoni aprueba el avance del nuevo PGOU: más de mil viviendas asequibles

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha aprobado el avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), un documento que marca el primer paso hacia un nuevo modelo urbanístico para el municipio, adaptado a las necesidades actuales y futuras y alineado con la normativa vigente.

El Plan prevé nuevas áreas educativas, deportivas y de servicios.

El vigente PGOU, aprobado en 1987, ha quedado desfasado frente a los retos urbanísticos, sociales y medioambientales de la realidad actual. El nuevo plan pretende ordenar el crecimiento del municipio con criterios de sostenibilidad y equilibrio territorial que dé respuesta a las demandas de vivienda, aparcamientos, espacios verdes y equipamientos públicos.

El equipo de gobierno ha mantenido numerosas reuniones para explicar el PGOU.

Entre los principales datos del documento destaca la previsión de más de 1.000 viviendas protegidas o de precio limitado, distribuidas entre suelo urbano y urbanizable. «Estamos ante una oportunidad histórica para diseñar el Sant Antoni del futuro. Uno de los compromisos más firmes de este plan es garantizar vivienda asequible para dar respuesta al grave problema de acceso a la vivienda que hay en la isla», ha señalado Serra, que ha resaltado que otra de las prioridades es «mejorar los servicios públicos y ordenar el crecimiento de manera responsable y sostenible».

La concejala de Urbanismo y Actividades, Eva Prats, ha subrayado el carácter social y la planificación integral del nuevo PGOU. «El plan incorpora soluciones reales para problemas actuales del municipio, como la falta de vivienda y aparcamientos, la necesidad de más zonas verdes y la protección de nuestros núcleos rurales. Queremos un municipio con calidad de vida, que mantenga su identidad y que responda a las demandas de las generaciones futuras».

En materia de movilidad, se prevé la creación de más de 1.700 nuevas plazas de aparcamiento público y la apertura de nuevos viales. También se destinan más de 80.000 m² a nuevos equipamientos municipales, incluyendo áreas educativas, deportivas y de servicios, con especial atención a núcleos como Can Coix, Es Molí, ses Païsses y Sant Rafel, donde además se contempla una reordenación urbanística que incluye el traslado del polígono industrial fuera del casco urbano.

Asimismo, se planifican más de 590.000 m² de espacios libres y zonas verdes, lo que eleva la ratio por habitante por encima del mínimo legal, y se delimitan 17 núcleos rurales en el municipio, donde se incorporarán les determinaciones del PTI en la aprobación inicial.

El nuevo documento fija un techo poblacional máximo de 57.138 habitantes/plazas turísticas, muy inferior a los 97.461 que contemplaba el PGOU vigente. Además, regula la compatibilidad de usos para limitar el uso turístico ante la falta de viviendas residenciales, por lo que en zonas turísticas se mantiene el uso hotelero, pero no se permite el uso residencial como compatible, salvo en áreas históricas donde se incentivará la rehabilitación.

Una vez aprobado el avance, el Ayuntamiento ya trabaja para elaborar el documento para su aprobación inicial, que abrirá un nuevo trámite de información pública. Posteriormente, se abordará la resolución de alegaciones y la aprobación provisional, antes de remitir el plan al Consell de Ibiza para su aprobación definitiva.

La ciudadanía puede consultar toda la información y documentación del avance del nuevo PGOU en el apartado habilitado en la web municipal (pgou.santantoni.et/). Durante el proceso participativo, el Ayuntamiento habilitó un trámite para realizar sugerencias y una encuesta participativa, para que los ciudadanos puedan intervenir en la toma de decisiones respecto de las propuestas del nuevo planeamiento.