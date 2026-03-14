“Ibiza en minuto y medio”: Serpientes de dos metros, Villa Otilia en venta y multas al alquiler ilegal

“Ibiza en minuto y medio”, un resumen ágil de las principales noticias de los últimos días en la isla, pone el foco esta semana en la aparición de serpientes de gran tamaño, asuntos de gestión y vivienda, y dos noticias positivas, como el rescate de un gato en un incedio y la evolución favorable de la mujer a la que su expareja intentó matar.

Serpientes

Un senderista se topó con una serpiente de más de dos metros en la zona de sa Pedrera y relató que la encontró “a medio metro” de su cara. El cazador de serpientes Dean Gallagher advierte de que cada vez se detectan ejemplares más grandes y agresivos y subraya el riesgo que suponen para la fauna autóctona. Pide que, ante cualquier avistamiento, se contacte cuanto antes a través de la aplicación Línea Verde, enviando fotos y ubicación para facilitar la instalación de trampas.

Villa Otilia, en venta

El vídeo también recoge el caso de Villa Otilia, la finca legada al Consell y al Ayuntamiento de Sant Josep para una residencia de mayores y que, según la información publicada, ha pasado a una fundación y se ha puesto en el mercado por más de 800.000 euros.

Multas al alquiler turístico ilegal

Otro de los asuntos de la semana son las sanciones por alquiler turístico ilegal: en Santa Eulària se han impuesto multas que suman más de 250.000 euros. Además, destaca un caso en el que una sanción se reduce hasta 33.000 euros tras acogerse a programa Alquiler Seguro para reconvertir una vivienda del uso turístico al alquiler residencial.

Los precios de la cafetería del Parador de Ibiza

El Parador de Ibiza recibe a sus primeros clientes y abre cafetería y restaurante, lo que ha reavivado el debate por los precios: una caña a 7 euros y cócteles en torno a 20 euros.

Caso de Diógenes

En Sant Antoni, un caso de acumulación extrema de residuos afronta una limpieza tras lograrse autorización judicial, después de más de una década de problemas de convivencia y salubridad.

Noticias relacionadas

El vídeo cierra con dos noticias en positivo: el rescate con vida de un gato durante un incendio en ses Figueretes y la evolución favorable de la joven que, después de una brutal agresión por parte de su expareja, ha salido de la UCI después de un mes en estado crítico.