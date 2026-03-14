Sucesos
Quema 13 contenedores en una noche en Ibiza y la policía lo pilla
Los agentes consiguieron localizar al sospechoso después de una carrera por varias calles de la ciudad
La Policía Local de Ibiza ha informado este sábado de la quema de 13 contenedores durante la pasada noche en distintos puntos de la ciudad, unos hechos que se han saldado con la localización, denuncia y detención del presunto autor tras una persecución a pie.
Según ha explicado el cuerpo municipal a través de sus redes sociales, los incidentes provocaron además daños en mobiliario público, lo que obligó a una rápida intervención policial para evitar que el alcance de los destrozos fuera todavía mayor.
La actuación se llevó a cabo por agentes del turno de noche de la Policía Local, que consiguieron localizar al sospechoso después de una carrera por varias calles de la ciudad. Posteriormente, el arrestado fue también denunciado ante la Policía Nacional.
La Policía Local ha agradecido públicamente la colaboración de los Bomberos del Parque Insular de Ibiza y de los agentes que participaron en el operativo, destacando la coordinación entre los distintos servicios de emergencia.
Las zonas en las que se registraron los actos vandálicos fueron la calle Bisbe Carrasco, detrás de la iglesia de Santa Cruz; Juan de Austria; Pere Francés, a la altura de Royal Plaza; la calle Gaspar Puig; un primer punto de la calle Aragó; la calle Josep Maria Cuadrado y otros enclaves próximos.
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