Obras para mejorar la seguridad, accesibilidad y los servicios

El Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja avanza en diferentes actuaciones dirigidas a reforzar la seguridad vial, mejorar la accesibilidad y modernizar los servicios públicos en distintos puntos del municipio. Las intervenciones, que actualmente están en marcha, van desde la rehabilitación de infraestructuras viarias hasta mejoras en equipamientos sociales.

Reasfaltado del Camí de Xarracó.

Uno de los proyectos más destacados es la repavimentación del Camí de Xarracó, una vía rural clave que comunica diversas zonas del término municipal y que precisaba una intervención urgente debido al desgaste acumulado por el tráfico y la erosión del terreno. Esta obra, incluida en el Pla 5 2024, ha sido adjudicada por un importe de 513.821 euros. Esta actuación permitirá optimizar notablemente la accesibilidad, reforzar la seguridad vial y mejorar las condiciones de tránsito tanto para residentes como para agricultores y servicios de emergencia que transitan por esta vía de forma habitual.

Por otro lado, el Ayuntamiento está procediendo a la rehabilitación integral del firme de la carretera de Benirràs, una de las principales vías de acceso a la cala. La actuación cuenta con un presupuesto de 1.131.469,79 euros y contempla reparaciones puntuales del pavimento, el refuerzo general mediante una nueva capa de rodadura y mejoras en el sistema de drenaje. Además, el proyecto incluye trabajos de limpieza de cunetas y márgenes de la carretera, así como la adecuación de elementos de contención y señalización.

Mejora de la seguridad en s’Arenal Petit

En el núcleo turístico de Portinatx, concretamente en s’Arenal Petit, también se están ejecutando obras para mejorar la seguridad y la integración en el entorno. El proyecto contempla la instalación de una nueva barandilla de acero inoxidable que sustituirá a elementos deteriorados. En total se colocarán unos 150 metros lineales de barandilla fabricada con un material especialmente indicado para entornos marinos por su resistencia a la corrosión. La actuación incluye también la reposición del pavimento afectado por las obras y supone una inversión de 87.141,65 euros, con un plazo de ejecución previsto de tres meses.

Nuevos equipamientos municipales

Las mejoras también alcanzan a los equipamientos municipales. En Sant Miquel de Balansat se han iniciado las obras de ampliación de la cocina del Centro Social, con una inversión de 48.384,08 euros. Esta intervención pretende mejorar la funcionalidad del espacio, así como optimizar la ventilación y las condiciones higiénicas de la instalación. Con ello se pretende facilitar el desarrollo de las actividades sociales, culturales y comunitarias que acoge habitualmente el centro.

Con este conjunto de obras, el Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja continúa avanzando en la mejora de infraestructuras y servicios municipales, con actuaciones que combinan seguridad, sostenibilidad y mejora de los espacios públicos tanto para residentes como para visitantes.