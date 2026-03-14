Nuevos planes para afrontar emergencias e inundaciones

El Ayuntamiento de Sant Antoni cuenta con el Plan de Emergencias Municipal (PEMU) y el Plan de Actuación Municipal ante el riesgo de inundaciones (PAMIN) del municipio, dos herramientas clave para mejorar la respuesta del municipio ante posibles situaciones de riesgo.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Neus Mateu, junto al alcalde, Marcos Serra.

La redacción de estos documentos comenzó en agosto de 2024, tras la adjudicación del contrato por parte del Ayuntamiento, y fueron aprobados y homologados por el Govern balear, así como por el pleno municipal, en octubre de 2025. Con ello, Sant Antoni es el primer municipio de la isla en disponer estos dos instrumentos estratégicos, que incluyen un análisis detallado de los riesgos potenciales del municipio, cartografía específica, un catálogo actualizado de recursos disponibles y su integración en el Plan Territorial de Protección Civil de Baleares (Platerbar). La comisión técnica del Govern confirmó que ambos planes cumplen con todos los requisitos establecidos por la normativa estatal y autonómica, y que podrán operar plenamente dentro de la plataforma del 112.

Presentación del Plan de Emergencias Municipal y del Plan de Actuación Municipal ante el riesgo de inundaciones.

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, ha destacado la importancia de estos documentos para reforzar la seguridad en el municipio: «Estos planes demuestran que para el Ayuntamiento la seguridad de nuestros vecinos es una prioridad absoluta. Son documentos esenciales para actuar con celeridad y de forma coordinada con los cuerpos de seguridad ante cualquier emergencia».

El Consistorio ya dio un gran paso la pasada legislatura con la aprobación del Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de Incendios Forestales (PAMIF), que ha tenido muy buenos resultados, evitando que el fuego se propague en los incendios en Cala Salada o sa Talaia, gracias a las fajas forestales realizadas.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Neus Mateu, ha subrayado que se trata de «planes fundamentales para actuar de manera eficaz y coordinada ante cualquier emergencia», y ha destacado el trabajo técnico y de planificación realizado durante todo el procedimiento.

El PEMU identifica los riesgos a los que está expuesto el municipio como inundaciones, incendios, transporte de mercancías peligrosas o concentración de masas y define los protocolos de actuación, alarma, evacuación y socorro ante cualquier tipo de emergencia.

Su objetivo principal es minimizar las consecuencias de los incidentes sobre la población, el territorio y el medio ambiente, coordinando los recursos disponibles y garantizando una respuesta rápida y eficaz. El documento establece planes de evacuación específicos para cada núcleo de población, con sus correspondientes puntos de encuentro y vías de acceso y salida.

El Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) se ubicará en el Ayuntamiento, con un centro alternativo en la Policía Local, mientras que el Centro de Recepción de Medios de Emergencias (CRM) estará en el complejo deportivo de Can Coix y tres alternativos dependiendo del lugar y el tipo de emergencia.

También se ha introducido un catálogo de medios y recursos internos del Ayuntamiento que detalla teléfonos, contactos de agentes implicados en la emergencia para tener un contacto fácil y no dejar nada a la improvisación en una emergencia.

El PAMIN aborda de forma específica las emergencias derivadas de inundaciones, estableciendo una estructura jerárquica y funcional de los medios y recursos municipales, públicos y privados, para garantizar la máxima protección de las personas, los bienes y el medio ambiente.

Incluye un análisis riguroso de los torrentes y zonas susceptibles de riesgo dentro del término municipal, los puntos críticos, así como los protocolos de actuación para cada una de ellas. Entre ellos, se destaca el torrente de Buscastell.

Ambos planes están plenamente alineados con las directrices del Platerbal e INUNBAL y permiten una respuesta coordinada y coherente con los estándares regionales de protección civil.

Los objetivos principales de estos planes son detectar zonas conflictivas o de mayor riesgo para poder actuar sobre ellas; evitar o minimizar las consecuencias y coordinar la actuación e interacción de los diferentes agentes implicados en la gestión de la emergencia.

Con la homologación de los planes, el Ayuntamiento ha iniciado ya la fase de implantación, que contempla la difusión de los contenidos de los planes entre la población, la formación del personal implicado en la gestión de emergencias, la realización de simulacros y la puesta en marcha de campañas informativas y preventivas para la ciudadanía.

Estos documentos suponen un paso decisivo en la mejora de la seguridad, la prevención y la capacidad de respuesta del municipio ante posibles situaciones de riesgo.