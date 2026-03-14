El nuevo sistema de oposiciones en la CAIB valora las competencias profesionales para mejorar la captación de talento

El Govern balear ha celebrado este sábado los primeros ejercicios de los procesos selectivos para acceder al cuerpo superior y al cuerpo auxiliar de la Administración general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB), en una convocatoria que reúne a 3.405 aspirantes para optar a 219 plazas de funcionario.

Las pruebas, organizadas por la Escola Balear d’Administració Pública (EBAP), dependiente de la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, se han desarrollado de forma simultánea en Mallorca, Menorca e Ibiza. Las plazas corresponden a las ofertas públicas de ocupación de 2022, 2023 y 2024, incluidas en la convocatoria de 2025.

En concreto, se han convocado 91 plazas del cuerpo superior (A1) en Mallorca, cuatro de ellas reservadas para personas con discapacidad, y 128 plazas del cuerpo auxiliar, ocho también reservadas para el turno de discapacidad. De estas últimas, 110 se distribuyen en Mallorca, seis en Menorca, 11 en Ibiza y una en Formentera.

En el caso del cuerpo superior, finalmente se han presentado 557 aspirantes, lo que representa un 68% de las personas convocadas. En el cuerpo auxiliar, la participación ha sido del 50% en Mallorca, del 52% en Menorca y del 47,5% en Ibiza.

La convocatoria marca además el inicio de un proyecto piloto con el que el Govern quiere reformar el sistema de selección de personal público para reducir la duración de los procesos y rebajar el peso de los ejercicios puramente memorísticos. La Administración autonómica considera que el modelo tradicional resulta excesivamente largo y que, en algunos casos, incluso deja plazas vacantes, lo que dificulta cubrir las necesidades de personal.

Por ello, el nuevo sistema incorpora una valoración más amplia de las competencias profesionales de los aspirantes, con el objetivo de medir de forma más equilibrada los conocimientos, las habilidades, las aptitudes y las actitudes necesarias para desempeñar los puestos de trabajo.

Cuestionario y caso práctico

En el caso del cuerpo superior, el examen celebrado este sábado introduce cambios respecto a convocatorias anteriores. La prueba consta de dos partes: un cuestionario tipo test y un caso práctico, también de respuesta alternativa. Con este formato se elimina el examen de desarrollo y se transforma el caso práctico en una prueba tipo test, una modificación con la que el Govern pretende agilizar la corrección y acortar los plazos del proceso selectivo.

El segundo ejercicio, previsto para los próximos meses, evaluará competencias como la comunicación escrita, la capacidad analítica y de resolución de problemas, la organización del trabajo y el manejo de herramientas ofimáticas. Según ha detallado el Govern, estas pruebas de competencias tendrán carácter decisivo, aunque no eliminatorio, salvo en el caso de la comunicación escrita en el cuerpo superior.

La reforma se implantará de forma progresiva, comenzando con este proyecto piloto en el cuerpo superior (A1) y en algunos cuerpos facultativos de los subgrupos A1 y A2, como informática, telecomunicaciones y arquitectura. Con este cambio, el Ejecutivo autonómico busca modernizar el acceso a la función pública, reducir los tiempos de las oposiciones y mejorar la captación de talento para la Administración.