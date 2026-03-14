Mil viviendas públicas para hacer de ‘Eivissa, una ciutat per viure-hi’

El acceso a la vivienda es uno de los grandes retos que afrontan hoy muchas ciudades. Eivissa no es una excepción. Conscientes de la importancia de este desafío para el presente y el futuro de la ciudad, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una estrategia global que busca actuar en distintos frentes para ampliar la oferta de domicilios y facilitar que los residentes puedan desarrollar su proyecto de vida en el municipio.

Este conjunto de medidas se articula a través del plan integral ‘Eivissa, una ciutat per viure-hi’, una hoja de ruta que combina nuevas promociones de vivienda pública, incentivos para movilizar las que estén vacías y actuaciones para frenar el alquiler turístico ilegal. El objetivo es abordar un problema complejo desde diferentes ámbitos y avanzar hacia una ciudad más habitable.

Un impulso histórico a la vivienda pública

Uno de los pilares fundamentales de esta estrategia es la ampliación del parque público de vivienda. Durante este mandato se han puesto en marcha proyectos que permitirán desarrollar cerca de mil viviendas en el municipio, la mayor planificación de residencia pública que se ha impulsado en la historia de Eivissa.

Entre las actuaciones ya previstas destaca la promoción de viviendas de protección oficial en el barrio de Can Cantó, donde se construirán 48 domicilios destinados a residentes. El edificio incluirá diferentes tipologías de pisos y contará también con plazas de aparcamiento subterráneas. La promoción forma parte de un proyecto impulsado conjuntamente con el Institut Balear de l’Habitatge (Ibavi), fruto de la colaboración entre administraciones para ampliar la oferta de vivienda asequible.

A esta promoción se suman otros proyectos previstos en diferentes puntos de la ciudad. En total, cuatro promociones impulsadas junto al Ibavi, una cifra que representa uno de los mayores avances en materia de vivienda pública en la ciudad.

Los residentes en el municipio tendrán prioridad a la hora de acceder a estas viviendas, con el objetivo de garantizar que el parque público beneficie a quienes viven y trabajan en la ciudad de forma estable.

Dentro de esta estrategia, el Consistorio también está impulsando iniciativas específicas dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda para los jóvenes. Entre los proyectos previstos se encuentran nuevas promociones en formato coliving, una modalidad residencial que combina espacios privados con áreas comunes y que permite ofrecer viviendas asequibles adaptadas a las necesidades de los jóvenes. Algunas de estas iniciativas se desarrollarán en espacios municipales como Sa Campanera, en Dalt Vila, o en la avenida Isidor Macabich.

Además, se trabaja en otras promociones destinadas específicamente a jóvenes residentes del municipio, con el objetivo de favorecer su emancipación y facilitar que puedan desarrollar su vida en la ciudad.

La ampliación del parque público de vivienda se apoya también en la colaboración entre distintas instituciones. El Ayuntamiento ha cedido varios solares municipales al Govern balear para impulsar nuevas promociones a través del Ibavi. Entre estos proyectos se encuentran desarrollos previstos en diferentes barrios de la ciudad que permitirán construir viviendas a precios asequibles mediante fórmulas de colaboración público-privada orientadas al alquiler.

Además de construir nuevas residencias, el plan municipal también contempla medidas destinadas a movilizar domicilios que actualmente se encuentran fuera del mercado residencial. En este sentido, el Ayuntamiento promueve la adhesión de propietarios al programa Alquiler Seguro impulsado por el Govern balear, que ofrece garantías y seguridad jurídica a quienes deciden poner sus viviendas en alquiler residencial.

Tolerancia cero con el alquiler turístico ilegal

Otra de las líneas de actuación del plan municipal se centra en combatir el alquiler turístico ilegal, una práctica que reduce el número de viviendas disponibles para uso residencial y contribuye a encarecer los precios.

Para ello, el Ayuntamiento ha creado una unidad específica destinada a la lucha contra el intrusismo en este ámbito. Esta unidad desarrolla labores de inspección y control para detectar actividades irregulares y garantizar el cumplimiento de la normativa.

En el marco de estas actuaciones, el Consistorio ha impuesto ya sanciones que superan los 2,5 millones de euros, dentro de una política de tolerancia cero frente a esta práctica. Además, se han identificado y señalizado cientos de edificios para informar sobre la normativa vigente y reforzar la protección del uso residencial de las viviendas.

En un contexto en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en un desafío global, Eivissa avanza con un plan integral que apuesta por ampliar la oferta residencial, proteger a los locales y garantizar que la ciudad sea un lugar donde vivir, trabajar y construir proyectos de futuro.