Llama la atención: el nuevo retraso en las obras del Mercat Vell y sa Peixateria con la Semana Santa y el inicio de la temporada ya casi encima
El nuevo retraso en las obras del Mercat Vell y sa Peixateria con la Semana Santa y el inicio de la temporada ya casi encima, y las de las calles de Dalt Vila aún por terminar. El Ayuntamiento de Ibiza ya ha concretado que las de sa Peixateria acabarán el 15 de abril, pero las del Mercat Vell no tienen aún fecha de finalización. Los comerciantes y hosteleros de la zona están que trinan.
Que la reforma de la Constitución para que Formentera pueda tener un senador propio está cada vez más complicada por los intereses partidistas. El PP quiere que se mantenga la denominación ‘Ibiza’ y no se incluya ‘Ibiza’, Vox dice ‘no’ a todo y los nacionalistas quieren aprovechar para que se introduzca por esa vía el derecho de autodeterminación. Esto pinta cada vez peor.
El nuevo entierro de cuerpos de inmigrantes hallados en el mar en el cementerio de Formentera, registrado este jueves. Con estos dos son ya 18 las personas sepultadas en nichos sin nombre en el camposanto, solo con la inscripción ‘Muerto en el mar. Desconocido’. Una cifra que habla a las claras de la tragedia que se está viviendo en las rutas migratorias en el Mediterráneo.
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