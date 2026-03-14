Maltrato animal
Dos investigados por la muerte por asfixia de 27 perros de caza en un buque procedente de Lituania
Cazadores mallorquines habían contratado a una empresa en Cataluña para el traslado por barco de 36 canes, de los que solo sobrevivieron nueve
Un grupo de cazadores mallorquines contrató una empresa en Cataluña para el traslado de 36 perros de caza en buque de Palma a Lituania. Al regresar a Ciutat, solo nueve canes sobrevivieron a la travesía. Los otros 27 murieron por asfixia. Agentes de la Unidad de Protección de la Naturaleza (Uprona) de la Guardia Civil han investigado al responsable de la firma y al conductor por un presunto delito de maltrato animal con resultado de muerte.
Los hechos se remontan al mes de octubre del pasado año. Un grupo de cazadores mallorquines se puso en contacto con una empresa de transportes de Cataluña para el traslado de 36 perros a Lituania y su regreso al Puerto de Palma con fines cinegéticos. El trayecto marítimo fue una masacre donde fallecieron 27 canes y solo sobrevivieron nueve a la funesta singladura.
Tras interponer los dueños de los animales la correspondiente denuncia, investigadores de la Unidad de Protección de la Naturaleza (Uprona) de la Guardia Civil se encargaron de las pesquisas, a través de la denominada operación Xólotl, para tratar de esclarecer cuál era la causa de la masiva muerte de perros en el regreso a Palma en barco después de una travesía a Lituania y depurar las posibles responsabilidades.
Calor metabólico, humedad y CO2
Los investigadores de la Guardia Civil determinaron que la causa de la muerte de estos animales fue por asfixia. En concreto no se garantizó el mantenimiento de la cantidad y calidad del aire dentro del vehículo y no era la apropiada para dicha especie y por la cantidad de animales transportada. Además, se omitió proporcionarles cualquier tipo de cuidado durante el prolongado trayecto. La cantidad de canes y su morfología generaron una cantidad considerable de calor metabólico, humedad y CO2 dentro del camión. Solo nueve de ellos lograron soportar estas condiciones extremas.
Después de numerosas gestiones, los agentes del Uprona de la Guardia Civil investigaron a dos hombres por la presunta responsabilidad en la muerte de estos 27 perros de caza. Uno era el responsable de la empresa de transportes de perros y el otro, un joven de 21 años, era el conductor del vehículo. Todas estas diligencias han sido pasadas este viernes a la autoridad policial
Suscríbete para seguir leyendo
- Marlène Mourreau, en Ibiza: «El cine español es una secta cerrada donde siempre trabajan los mismos»
- Detenido en Ibiza un hombre por intentar secuestrar a una menor a la salida de un colegio
- Siete fontaneros en Ibiza, cuatro meses sin cobrar y cuando denuncian, despedidos: '¿Cómo va a pagar un abogado un trabajador que lleva cuatro meses sin cobrar?
- ¿Cuánto valen una caña y un café en el nuevo Parador de Ibiza? Estos son los precios de la cafetería del nuevo hotel
- El Consell y el Ayuntamiento de Sant Josep pierden Villa Otilia y una fundación religiosa la pone en venta
- Los djs del 'Children of the 80s', "la fiesta favorita de la gente de Ibiza", anuncian que hacen las maletas
- SOSdesaparecidos desactiva la búsqueda en Ibiza de Thomas Grumer y medios italianos afiman que fue encontrado muerto en el mar
- Revuelo en el centro de Ibiza al ver un coche por el aire