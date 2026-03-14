Inversiones en obra pública que transforman el municipio

El Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany mantiene como una de sus principales prioridades la inversión en obras públicas para dotar al municipio de infraestructuras modernas y adaptadas a las necesidades de sus vecinos. En el último año se han finalizado proyectos como la Escoleta de Sant Rafel, la oficina policial SATE y las gradas del polideportivo Siroko Sa Pedrera, mientras que en las próximas semanas se inaugurará el nuevo bulevar de Vara de Rey, una de las actuaciones más importantes de la legislatura.

El nuevo bulevar de Vara de Rey supone la transformación integral de una de las principales vías del municipio.

El proyecto del nuevo bulevar de Vara de Rey supone una transformación integral de una de las principales vías del municipio con el objetivo de convertirla en un espacio más accesible, sostenible y adaptado a las necesidades tanto de residentes como de visitantes. El nuevo bulevar transforma la calle Vara de Rey en una zona de preferencia peatonal, con un diseño que busca mejorar la calidad urbana y ambiental, reducir el tráfico rodado, impulsar las zonas de sombra y arbolado y fomentar el comercio local y promover una movilidad más sostenible. Esta actuación forma parte de un plan integral de revitalización urbana, que incluye la remodelación de calles del casco histórico, intervenciones artísticas como la de Okuda San Miguel y ayudas para la reconversión de negocios.

La nueva oficina del Servicio de Atención al Turista Extranjero está ubicada en el paseo marítimo de s’Arenal.

El municipio estrenó en este curso 2025-2026 la nueva escoleta pública de Sant Rafel, que ha permitido ampliar la oferta educativa del primer ciclo de infantil y dar respuesta a la creciente demanda de plazas en el municipio. La escoleta, situada justo ante el CEIP San Rafel, ofrece 67 plazas para niños del primer ciclo de educación infantil y forma parte de la red pública de escoletes gestionada directamente por la Conselleria de Educación y Universidades del Govern balear. El proyecto ha sido diseñado siguiendo criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, dispone de una instalación fotovoltaica, un sistema de aerotermia para la obtención de agua caliente y calefacción, sistema de tierra radiante, climatización de alta eficiencia con sistemas de última generación y control de los recuperadores de calor encargados de la ventilación del edificio.

El Pabellón Siroko Sa Pedrera, en el Complejo Deportivo de Can Coix, cuenta con nuevas gradas.

La nueva oficina del Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE) de Sant Antoni de Portmany, ubicada en el paseo marítimo de s’Arenal, se estrenó en la temporada turística 2025, ofreciendo una atención más próxima en una de las principales zonas turísticas del municipio.

Este nuevo espacio, compartido entre Policía Local y Guardia Civil, se encuentra en una zona estratégica, más próxima a la zona turística, lo que facilita una atención más rápida y directa a los turistas y residentes, al encontrarse en un enclave de gran afluencia durante los meses estivales. De esta forma, se ha mejorado la ubicación y las instalaciones de la oficina respecto al anterior SATE, siendo un punto clave para garantizar la seguridad y aportar atención, información y apoyo en caso necesario.

El Ayuntamiento también ha finalizado las obras de reforma y adecuación del Pabellón Siroko Sa Pedrera, ubicado en el Complejo Deportivo de Can Coix. La instalación de las nuevas gradas constituye la actuación más destacada de este proyecto de modernización, que impulsa la mejora de las infraestructuras deportivas locales y permite adaptarse a las exigencias de competiciones nacionales. La reforma contempló la instalación de cuatro gradas telescópicas motorizadas, lo que posibilita aumentar el aforo para determinados eventos deportivos. Además, se añadió una fila de gradas móviles almacenables en el lateral norte. Con estas mejoras, el aforo total del polideportivo se ha ampliado a cerca de 2.000 plazas, lo que supone un incremento de 1.046 asientos adicionales respecto a la capacidad anterior.