Iniciativas que mejoran la calidad de vida y velan por el medio ambiente en Sant Joan

El Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja sigue avanzando en su estrategia para reforzar la calidad de vida en el municipio mediante actuaciones que combinan sostenibilidad ambiental, mejora de servicios públicos y apoyo al tejido social y deportivo. En los últimos meses, el consistorio ha puesto en marcha varias iniciativas que inciden directamente en el día a día de los residentes, desde la gestión de residuos hasta la movilidad eléctrica, pasando por la mejora de infraestructuras ambientales y el apoyo a las entidades deportivas locales.

Mejoras del tratamiento de aguas residuales en el Camp d’Aprenentatge.

Una nueva ‘deixalleria’ para facilitar el reciclaje

Firma de acuerdos con entidades deportivas.

Una de las actuaciones más destacables ha sido la puesta en marcha de la nueva deixalleria municipal, una infraestructura destinada a mejorar la gestión de residuos especiales y voluminosos. Con esta instalación, vecinos y empresas disponen de un punto fijo donde depositar materiales que no deben acabar en los contenedores habituales, como electrodomésticos, restos de poda o residuos peligrosos.

La deixalleria se integra en la Xarxa Insular de Deixalleries, lo que refuerza el sistema de recogida selectiva de toda la isla y facilita una gestión más eficiente de los residuos. Además, el servicio cuenta con horarios amplios y personal especializado para orientar a los usuarios.

La construcción de esta infraestructura ha supuesto una inversión de 604.494,14 euros, financiada íntegramente por el Consell de Ibiza, y representa un paso importante para fomentar hábitos de reciclaje y avanzar hacia un modelo de municipio más sostenible.

Mejora del tratamiento de aguas residuales

La mejora ambiental del Camp d’Aprenentatge es otra de las iniciativas más destacables. Allí, el Ayuntamiento ha sustituido el antiguo sistema de tratamiento de aguas residuales por uno más moderno y eficiente.

El nuevo sistema incorpora una depuradora de oxidación total, acompañada de depósitos que permiten reutilizar el agua tratada para el riego de zonas verdes mediante goteo soterrado. Esta solución no solo moderniza una instalación que había quedado obsoleta, sino que también contribuye a una gestión más eficiente del agua, un recurso especialmente valioso en entornos insulares.

La intervención ha supuesto una inversión de 37.263,70 euros y se enmarca en la apuesta municipal por la sostenibilidad y la eficiencia hídrica.

Impulso a la movilidad sostenible en Portinatx

Sant Joan también ha dado un paso adelante en materia de movilidad sostenible con un proyecto destinado a mejorar la infraestructura eléctrica en el aparcamiento público de s’Arenal Petit, en Portinatx. La actuación ha consistido en la creación de una red subterránea de media y baja tensión, junto con la instalación de un nuevo centro de transformación de 400 kVA, que permitirá garantizar el suministro necesario para los puntos de recarga de vehículos eléctricos y para las marquesinas fotovoltaicas previstas en la zona.

El proyecto, con un presupuesto de 226.009,58 euros, no solo facilitará el uso de vehículos eléctricos, sino que también permitirá retirar líneas aéreas en el futuro, reduciendo el impacto visual y mejorando la integración paisajística del entorno.

Apoyo al deporte y a la cohesión social

Además de las mejoras en infraestructuras, el consistorio ha reforzado su colaboración con las entidades deportivas del municipio mediante nuevos acuerdos para la cesión de instalaciones municipales.

Uno de los convenios permitirá al Club de Halterofilia San Miguel utilizar una sala polivalente con horarios amplios. A cambio, la entidad desarrollará actividades dirigidas tanto a personas mayores como a niños y niñas, fomentando la práctica deportiva y la participación comunitaria.

Por otro lado, la Penya Independent contará con condiciones estables para desarrollar sus entrenamientos y competiciones, lo que refuerza el apoyo institucional al deporte base y al papel que desempeñan los clubes en la vida social del municipio.