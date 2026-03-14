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Gastronomía

Wabi Sabi y Can Cosmi, los grandes vencedores de la Fira des Gerret con sus propuestas gastronómicas

El certamen gastronómico repartió una tonelada de gerret entre una treintena de establecimientos participantes.

Arròs amb Gerret en la Fira des Gerret

Arròs amb Gerret en la Fira des Gerret / Toni Escobar

Carolina Avilar

ibiza

Can Cosmi y Wabi Sabi han sido algunos de los grandes protagonistas de la última edición de la Fira des Gerret. Can Cosmi se ha alzado con el premio del Concurs d’Arròs amb Gerret y también con el del primer Concurs popular de gerret escambetxat, mientras que Wabi Sabi ha obtenido el primer lugar en el Concurs de Tapes amb Gerret.

Imágenes de 'Fira des Gerret' en Santa Eulária

Imágenes de 'Fira des Gerret' en Santa Eulária

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Imágenes de 'Fira des Gerret' en Santa Eulária / Toni Escobar

En este mismo certamen gastronómico, el segundo puesto ha sido para Brisa de la Mar y el tercero para El Naranjo. En total, en esta edición se ha repartido una tonelada de gerret entre la treintena de establecimientos participantes, que han elaborado distintas propuestas para poner en valor este producto local.

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