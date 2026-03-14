Gastronomía
Wabi Sabi y Can Cosmi, los grandes vencedores de la Fira des Gerret con sus propuestas gastronómicas
El certamen gastronómico repartió una tonelada de gerret entre una treintena de establecimientos participantes.
ibiza
Can Cosmi y Wabi Sabi han sido algunos de los grandes protagonistas de la última edición de la Fira des Gerret. Can Cosmi se ha alzado con el premio del Concurs d’Arròs amb Gerret y también con el del primer Concurs popular de gerret escambetxat, mientras que Wabi Sabi ha obtenido el primer lugar en el Concurs de Tapes amb Gerret.
En este mismo certamen gastronómico, el segundo puesto ha sido para Brisa de la Mar y el tercero para El Naranjo. En total, en esta edición se ha repartido una tonelada de gerret entre la treintena de establecimientos participantes, que han elaborado distintas propuestas para poner en valor este producto local.
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