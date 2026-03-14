Gastronomía
Un nuevo chef estrella Michelin pone el ojo en Ibiza para su nuevo restaurante
Ramon Freixa ha publicado en su cuenta de Instagram vacantes para su nuevo proyecto en Ibiza
"Ya sabéis que soy un enamorado de Ibiza y Formentera, por eso no me puede hacer más ilusión el nuevo proyecto que verá la luz muy pronto", ha escrito Ramón Freixa en su cuenta de Instagram, anunciando su próximo desafío gastronómico en la isla. Mientras llega ese momento, el chef, reconocido con dos estrellas Michelin, está formando su equipo y buscando incorporar talento para el proyecto.
Freixa está reclutando profesionales para diversos puestos, incluyendo jefe de cocina, cocinero, maitre y somelier. Los interesados pueden enviar su currículum al correo hola@ramonfreixa.net y sumarse a lo que promete ser un proyecto innovador en el panorama gastronómico ibicenco.
Un chef de referencia internacional
Con restaurantes en Madrid y Barcelona, Ramón Freixa es reconocido por la Guía Michelin y otros premios internacionales. Su cocina combina innovación y tradición, destacando la calidad de los productos de temporada y la creatividad en la presentación de los platos. Con su llegada a Ibiza, Freixa se une a otros chefs de alto nivel que han apostado por la isla, consolidando su reputación como destino de referencia para la alta gastronomía en España y atrayendo talento culinario de todo el país y del extranjero.
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