Adlib Ibiza deslumbra en Madrid: trece diseñadores presentan sus colecciones primavera-verano 2026 en OMODA Madrid es Moda

La moda de Ibiza ha vuelto a tener protagonismo en la capital española con el desfile de Adlib Ibiza dentro del calendario de OMODA Madrid es Moda, una de las citas más destacadas del panorama fashion nacional. El evento ha tenido lugar este sábado a las 11 horas en el espacio Covarrubias The One, donde trece diseñadores del sello ibicenco han presentado sus colecciones ante autoridades, prensa especializada, estilistas y creadores de contenido.

Se trata de la tercera ocasión en la que Adlib Ibiza participa en la semana de la moda madrileña, una presencia que consolida la proyección nacional de esta marca impulsada por el Consell de Ibiza. El desfile forma parte de la campaña 'Ibiza, siempre de moda', una propuesta que fusiona moda y artesanía para mantener viva la tradición y la cultura de la isla.

Trece diseñadores en la pasarela

En la pasarela madrileña se mostraron las creaciones de Dolors Miró Ibiza, Espardenyes Torres, Estrivancus, Ibimoda, Ibiza Stones, Ivanna Mestres, K de Kosekose, Monika Maxim Ibiza, Piluca Bayarri, S72 Hat, Tony Bonet, Vintage Ibiza y Virginia Vald. Las marcas presentaron su colección primavera-verano 2026 (SS26) y ofrecieron además un adelanto de lo que se verá en la próxima pasarela Adlib en Ibiza. Las prendas y complementos, elaborados en talleres artesanos de la isla, reflejan una fusión entre la indumentaria tradicional ibicenca y las nuevas tendencias de la moda contemporánea.

Modelos durante el desfile en OMODA Madrid es Moda / Consell d'Eivissa

Tradición, artesanía y vanguardia

Para María Fajarnés, consellera insular de Promoción Económica, Cooperación Municipal y Recursos Humanos del Consell, participar en esta edición de OMODA Madrid es Moda representa "una oportunidad estratégica para seguir posicionando la moda Adlib Ibiza como un referente de creatividad y artesanía en el panorama nacional".

Fajarnés ha destacado además que el desfile ha combinado tradición y modernidad en una experiencia sensorial en la que la luz, la música y el movimiento acompañaron las creaciones de los diseñadores. "Adlib Ibiza es algo más allá de moda: es tradición, es herencia y también son las manos que crean con sentimiento, mirando hacia adelante sin olvidar de dónde venimos", ha señalado.

Las colecciones presentadas transmiten la sensibilidad por el entorno natural de la isla y mantienen viva la cultura ibicenca. Se trata de una apuesta por la moda sostenible, basada en tejidos y materiales de alta calidad y en procesos artesanales que dan lugar a piezas exclusivas con un marcado estilo mediterráneo.

Más de medio siglo de historia

La moda Adlib nació en Ibiza en 1971 y desde entonces se ha consolidado como una forma única de entender la moda, basada en el respeto por el entorno y en la filosofía del 'slow fashion'. Su origen se remonta a la influencia de los primeros hippies que llegaron a la isla y reinterpretaron la vestimenta tradicional ibicenca, fusionándola con tejidos y estilos de todo el mundo. Más de cinco décadas después, este sello continúa evolucionando y sumando propuestas creativas de diseñadores que mantienen viva la esencia artesanal que caracteriza a la moda ibicenca.