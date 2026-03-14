El PP de Formentera insiste en la necesidad de un senador propio para la isla

El Partido Popular de Formentera ha reafirmado este sábado su compromiso con la tramitación de la reforma constitucional que permitirá a la isla contar con un senador propio en el Senado, una "reivindicación histórica destinada a garantizar la representación directa de Formentera y atender las necesidades derivadas de su triple insularidad", señalan en una nota.

Desde la formación popular han asegurado que la enmienda presentada por el Grupo Popular en el Congreso tiene únicamente fines técnicos y jurídicos, tras "detectar un error material en el texto original". Según han explicado, esta modificación no afectará ni los plazos de tramitación ni el procedimiento de lectura única, que está previsto para votarse la próxima semana.

El PP de Formentera ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas para apoyar la reforma, siempre que cualquier cambio futuro tenga justificación jurídica y no esté motivado por intereses partidistas. "Defender que Formentera cuente con un senador propio no es solo una cuestión política, sino una reivindicación histórica que busca garantizar una representación justa en las instituciones del Estado", han señalado.

Críticas a las otras enmiendas

Por otro lado, los populares han criticado las enmiendas presentadas "por los socios del PSOE", en referencia al PNV, que, según han afirmado, no están relacionadas con la reivindicación histórica de Formentera. Desde el PP han confiado en que estas propuestas no recibirán el respaldo del partido socialista.