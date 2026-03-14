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Especial Gestión Institucional - Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja

Ferias gastronómicas para saborear el norte de Ibiza en cualquier época del año

La Fira de sa Sèpia, la des Peix, la des Poll Pagès y la de la Matanza son citas imprescindibles para disfrutar del municipio en temporada media y baja. Una fórmula ideal para dinamizar la vida social y económica de Sant Joan de Labritja

Ambiente en la Fira de sa Sèpia, en su última edición. | FOTOS: VICENT MARÍ

Ambiente en la Fira de sa Sèpia, en su última edición. | FOTOS: VICENT MARÍ

Diana Blesa

Diana Blesa

Ibiza

Las ferias gastronómicas se han convertido en uno de los motores más eficaces para dinamizar la vida social y económica de los municipios de Ibiza más allá de la temporada turística. En el norte de la isla, Sant Joan de Labritja ha sabido consolidar un calendario de citas que combinan gastronomía, tradición y encuentro entre vecinos, reforzando el vínculo entre residentes y visitantes y contribuyendo a mantener buen ambiente en los fines de semana de los meses menos concurridos.

En las ferias, los participantes elaboran propuestas gastronómicas basándose en un producto local.

En las ferias, los participantes elaboran propuestas gastronómicas basándose en un producto local.

Entre las citas más emblemáticas se encuentra la Fira de la Sèpia, que con los años se ha convertido en una de las jornadas gastronómicas más esperadas de Ibiza. Esa jornada, la plaza se transforma en un espacio donde degustaciones, propuestas de cocina local y un ambiente muy festivo atraen a público de toda la isla. El evento funciona como excusa perfecta para redescubrir el norte de Ibiza, poniendo en valor su identidad culinaria y su carácter acogedor. Su próxima edición será el 21 de marzo.

La Fira des Peix, en un entorno tan increíble como la Cala de Sant Vicent.

La Fira des Peix, en un entorno tan increíble como la Cala de Sant Vicent.

En la misma línea, en el calendario gastronómico del municipio destaca la Fira des Peix, que se celebra en sa Cala de Sant Vicent. Esta cita es todo un homenaje a la tradición marinera del municipio y al estrecho vínculo entre la cocina local y el Mediterráneo. Restauradores y productores participan en una jornada que reivindica la calidad del producto del mar y las raíces de la gastronomía ibicenca, a la vez que proyecta una imagen de destino vinculada al paisaje y al patrimonio natural de la zona. El evento tendrá lugar el 25 de abril en el mismo emplazamiento.

Uno de los participantes en la feria gastronómica del pescado cocina frente a los visitantes.

Uno de los participantes en la feria gastronómica del pescado cocina frente a los visitantes.

Sant Miquel tiene también su cita gastronómica, que estrenó en 2025 con la Fira des Poll Pagès, en el mes de noviembre. Durante el invierno, en diciembre, la Feria de la Matanza, en Sant Llorenç de Balàfia, recupera otra de las tradiciones más arraigadas de la cultura rural. Un evento en el que se comparten recetas, costumbres y formas de vida que son parte de la memoria colectiva de Sant Joan.

La importancia de estas ferias va más allá del atractivo gastronómico. Su celebración, fuera de los meses de mayor afluencia turística, permite generar actividad en temporada media y baja, animando el comercio local, la restauración y la vida en las plazas y pueblos. Así, Sant Joan consolida una fórmula para dinamizar el municipio basada en la propia cultura y en el encuentro comunitario, demostrando que Ibiza también tiene mucho que ofrecer durante todo el año.

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