Una estancia en una villa de superlujo en Ibiza, entre los regalos a los nominados a los Oscar este año

Los nominados al Oscar a mejor actor y mejor director recibirán este año, entre otros obsequios, una estancia en una de las villas más exclusivas de Ibiza. Según publica BuzzFeed, la empresa de marketing Distinctive Assets ha vuelto a preparar su ya tradicional paquete de regalos “Todo el mundo gana”, una selección de artículos y experiencias de lujo que desde hace 24 años entrega a candidatos de estas categorías, al margen de la organización oficial de los premios.

Aunque popularmente se hable de una “bolsa” para nominados, en realidad no se trata de un simple lote promocional. Cada destinatario recibe dos maletas de la firma Asia Luggage repletas de productos, viajes y experiencias. Solo el equipaje, según la información difundida, ya está valorado en varios cientos de dólares.

Como en ediciones anteriores, los regalos más llamativos son las vacaciones y escapadas de alto nivel. Entre ellas figura este año una estancia en Can Nemo, una “supervilla emblemática” situada en Ibiza. El premio está valorado en 65.000 dólares.

Can Nemo

Se trata de una de las propiedades más exclusivas del mercado turístico de la isla. Ubicada en la zona de Cap Martinet, Can Nemo cuenta con una de las tarifas más elevadas para disfrutar de unas vacaciones en Ibiza. Su precio alcanza más de 18.500 euros por noche.

La villa puede alojar hasta doce personas y se comercializa como un alquiler vacacional de ultralujo. Entre sus prestaciones figuran una gran piscina, jacuzzi, gimnasio, sala de yoga, una televisión de 85 pulgadas y productos de baño de alta gama. A ello se suma personal a tiempo completo, uno de los servicios que refuerzan el carácter exclusivo del alojamiento.