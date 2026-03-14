Despliegue de estaciones meteorológicas en Ibiza para un Territorio Inteligente
Los equipos del proyecto Xarmet ya han sido entregados a los colegios e institutos participantes, cuyos docentes han recibido formación en el CentreBit para trabajar con datos meteorológicos en tiempo real en las aulas
El Govern balear ha distribuido las estaciones meteorológicas del proyecto Xarmet en cinco centros educativos de Ibiza, dentro de una iniciativa piloto orientada a fomentar la educación científica y el conocimiento del clima entre el alumnado. La actuación ha sido impulsada por la Agencia Balear de Digitalización, Ciberseguridad y Telecomunicaciones, dependiente de la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, en colaboración con la Conselleria de Educación y Universidades.
Los centros participantes en la isla son el IES Santa Maria d’Eivissa, el CEIP Sant Jordi, el IES Quartó de Portmany, el IES Balàfia y el IES Quartó del Rei.
Además de la entrega del material, el proyecto incluye formación específica para el profesorado. En este caso, los docentes de los cinco centros han participado en una sesión celebrada en el CentreBit Eivissa, en la que se les ha explicado el funcionamiento de las estaciones, el tratamiento de los datos recogidos y las posibilidades didácticas de este recurso dentro de la actividad educativa.
Gracias a estas estaciones, los centros podrán recoger datos meteorológicos en tiempo real, como temperatura, humedad, precipitaciones o velocidad del viento. Esta información servirá para desarrollar actividades de aprendizaje relacionadas con asignaturas como Ciencias Naturales, Geografía o Tecnología. Con esta iniciativa, el Govern pretende despertar el interés por la ciencia y la meteorología entre los estudiantes, al tiempo que los acerca a la observación directa del medio ambiente y al trabajo con datos reales.
El proyecto también contribuirá a ampliar la red de observación meteorológica del archipiélago y a reforzar la colaboración entre la Administración y los centros educativos en el desarrollo de propuestas innovadoras.
Territorio inteligente
IB Digital financia e impulsa este despliegue dentro de la estrategia autonómica para construir un Territorio Inteligente, un modelo basado en el uso de los datos para comprender mejor el entorno y mejorar la toma de decisiones públicas con impacto en la vida cotidiana.
La iniciativa está coordinada por el Espai de Coneixement per un Territori Intel·ligent Balear (Espai cotib), con el apoyo del CEP IBSTEAM y la colaboración de la Universitat de les Illes Balears, y prevé desplegar hasta 100 estaciones meteorológicas en centros educativos de todo el archipiélago.
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