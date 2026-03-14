Cultura que refuerza vínculos y reivindica la justicia social

La cultura forma parte del día a día en Sant Joan de Labritja. La actividad de la Escuela Municipal de Música, el ambiente del mercadillo de los domingos y la programación cultural organizada durante el mes de marzo en torno al Día de la Mujer son sólo algunas muestras de cómo el municipio mantiene una agenda viva durante todo el año.

Artesanía, música y ambiente familiar en el mercadillo de los domingos. | TONI ESCOBAR

Uno de los motores de la actividad cultural de la localidad es la Escuela Municipal de Música, que esta primavera ha abierto su programación con talleres, masterclass y charlas educativas. La propuesta de este centro de aprendizaje combina formación musical y espacios de reflexión, reforzando el papel de la escuela como equipamiento cultural cercano y accesible para vecinos de todas las edades.

Ambiente del mercadillo de los domingos en Sant Joan. | TONI ESCOBAR

Entre las iniciativas previstas esta temporada, destacan un taller de coro pensado para fomentar la práctica colectiva y una masterclass de batería dirigida por el músico Noel Sáez Tur. Además, la Escuela Municipal de Música acogerá un ciclo de charlas educativas para abordar cuestiones pedagógicas y culturales relacionadas con la música.

Estas actividades no solo amplían la oferta formativa del municipio, sino que también consolidan la Escuela como un punto de encuentro cultural. El formato abierto de los talleres y conferencias busca acercar la música y el debate educativo a públicos diversos, contribuyendo a dinamizar la vida cultural local.

Un mercadillo que anima el pueblo todos los domingos

La cultura también se vive cada semana en el mercadillo de los domingos de Sant Joan, una de las citas más reconocibles del municipio. El último día de la semana, la plaza del pueblo se convierte en un espacio de encuentro donde conviven artesanía, diseño y pequeñas producciones locales, acompañadas de música en directo y un ambiente familiar que atrae tanto a residentes como a visitantes.

Más allá de su faceta comercial, el mercadillo se ha convertido en un elemento clave de la identidad del pueblo y en una de las propuestas que mantienen la actividad cultural durante todo el año, incluso fuera de la temporada turística.

Actividades por el Día Internacional de la Mujer

A estas iniciativas se suma la programación cultural desarrollada durante el mes de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, que continuará hasta el día 24. Exposiciones, propuestas escénicas, actividades familiares, recitales y cine documental llegan a distintos espacios del municipio para reivindicar el papel de la mujer. El objetivo de esta agenda ha sido combinar cultura y reflexión en torno a la importancia de las mujeres en la sociedad y en la creación artística, ofreciendo actividades abiertas a la ciudadanía y dirigidas a públicos diversos.

A las actividades que ya se han desarrollado hay que sumar el monólogo ‘La gracia de las mujeres’, hoy 14 de marzo, que contará también con la actuación de la Escola Municipal de Música de Sant Joan. El recital de poesía y música ‘En femení’ llegará el día 20, mientras que el 24 la proyección del documental ‘Veus pròpies. Quan elles parlen’ cerrará el programa.

En conjunto, estas propuestas reflejan un modelo cultural basado en la proximidad y la participación. Sant Joan de Labritja demuestra de este modo que la cultura puede ser, incluso en los municipios pequeños, un elemento esencial para fortalecer la vida del pueblo.