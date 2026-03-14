El cuarto concurso de 'Polp a s’olla!' de Sant Josep, "mucho mejor de lo esperado"

"Mucho mejor de lo esperado, al no ser tan caótico como se podía suponer". Para Juan José Ferrer Prats, que participa junto a su colega Raúl Torres en la cuarta edición del concurso 'Polp a s’olla! IV Concurso Internacional de Frita de Polp' de Sant Josep, la nueva ubicación escogida este año para la celebración del certamen gastronómico en el pueblo supera las expectativas. Así, el certamen culinario se lleva a cabo, para evitar que se cancele por la fina lluvia sabatina, en una carpa situada justo enfrente de las piscinas. Hasta ahora se había celebrado en el centro del pueblo.

Uno de los grupos participantes en el concurso del 'Polp a s’olla! IV Concurso de Frita de Polp', sonríen mientras cocinan. / JA RIERA

Ferrer y Torres son dos amigos que, bajo el nombre de 'Tot Especi', participan habitualmente en este tipo de jornadas. "Me acuerdo de que me entrevistaste el año pasado cuando formamos parte del concurso de paellas", explica, con tono amigable, Ferrer mientras da un trago "a un vaso de cava rosado de aquí, de la isla", y deposita toda su confianza en el trabajo de su acompañante, que parece llevar la batuta en la elaboración de este manjar. "Me fío de él", exclama con una deslumbrante sonrisa y agrega: "Creo que para que salga bien este plato es muy importante contar con una buena ceba tendra verda".

"No hemos cambiado demasiado de receta"

Los dos chefs, que participan por segunda vez en 'Polp a s’olla!', siguen manos a la obra con la elaboración de su frita. Se suele decir que si algo funciona no hay que cambiarlo. Por ello, Ferrer, satisfecho con las anteriores fritas de pulpo que ha hecho, confiesa: "No hemos cambiado demasiado la receta con el paso de los años".

Las concursantes bajo el nombre de 'Bronx and Polp', se estrenan en el concurso sin perder la sonrisa. / JA RIERA

Para 'Tot Especi', "el objetivo es ganar". Eso sí, a juzgar por su actitud, el propósito parece ser más sencillo: divertirse. Precisamente pasando un buen rato se encuentran Francisca Parejo, Elena María y Jacquelin, quienes participan por primera vez en el concurso de frita de polp de Sant Josep, que, cabe recordar, se celebra coincidiendo con las fiestas patronales del municipio.

"Nos ha liado una amiga de la organización para venir a participar"

Mientras vigilan de cerca la paella en la que se encuentra el pulpo cociéndose, las tres cocineras, que participan bajo el nombre de 'Polp y Bronx', sin perder la sonrisa en ningún momento, reconocen con total naturalidad que "nunca" habían preparado una frita de pulpo, aunque matizan: "Hoy [sábado, 14 de marzo] nos estrenamos cocinando este plato, ya que una amiga que forma parte de la organización de la jornada nos ha insistido para que concursáramos y al final lo ha conseguido. Nos ha liado, pero hay que decir que sí que hemos preparado otros tipos de fritas y el procedimiento, aunque el ingrediente principal es distinto en cada caso, es más o menos similar".

La confección de los platos se hizo, como novedad, en el interior de una carpa habilitada por el Ayuntamiento. / JA RIERA

A pocos metros se encuentra Tom Hoddell, encargado en la isla de la empresa de alquiler de viviendas de lujo MiCasa TuCasa Ibiza SL. Coincidiendo con la ocasión, deciden participar haciendo un juego de palabras. Por ello, lo hacen bajo el nombre de 'MiPulpo TuPulpo Ibiza'.

Hoddell explica que "la empresa está en el pueblo y que participar en este certamen es una manera de acercarse a Sant Josep". Para él, lo "más importante es disfrutar del día y estar de buen rollo" y agrega: "Nos encanta esto. Además, un aspecto muy positivo de esta edición es que ha crecido. Creo que el año pasado participaron unos 18 equipos y esta vez la cifra asciende a 25. Cada edición, la cosa va a más y eso es muy importante y bueno para el pueblo".

Un día para disfrutar en familía y con seres queridos de la mano de la gastronomía. / JA RIERA

Su puesto luce una llamativa decoración "con ramas recogidas de un limonero ubicado delante de la empresa", que difícilmente pasa desapercibida para los asistentes a la jornada, cuya afluencia aumenta a medida que se acerca la hora de comer, a pesar del mal tiempo, con el cielo nublado y constantes amagos de lluvia.

Hay concursantes que tienen muy claras las ideas. Es el caso de Toni Ribas, al frente de 'Es Porró de Vi', quien afirma, sin titubear, que "la misión es quedar primeros", frase que repite una segunda vez, lo que corrobora su enorme convicción en lo que dice. "No hemos llegado a ser los primeros, pero en una edición del concurso de frita de polp quedamos terceros", indica.

Nombre de los ganadores

Al final, el grupo 'Sa xacota & the polps' es el nuevo ganador del 'Polp a s’olla! IV Concurso de Frita de Polp' de Sant Josep. Así, su plato consigue convencer y deleitar al paladar del jurado y, con ello, se alza como vencedor del certamen culinario, relevando en el primer puesto al grupo 'Frits des Cap', ganador de la edición de 2025.

El segundo clasificado es 'Frita de ca', mientras que cierra el podio el grupo 'Polp me tender'.