De Ibiza a l'Alguer: llega el primer Correllengua de todos los territorios que hablan catalán

Un hecho "de alcance enorme e histórico en los territorios de habla catalana". Así definieron ayer el Correllengua Agermanat la Associació de Joves d'Eivissa (AJE), el Institut d'Estudis Eivissencs (IEE) y el Jovent Republicà (JR) durante la presentación, en la sede del (IEE). Este Correllengua es "agermanat", "hermanado" en castellano, porque pasa por todos los territorios catalanoparlantes, incluyendo la isla de Ibiza.

El Correllengua en la isla

El Correllengua pasará por Ibiza el 30 de abril, y saldrá, concretamente, desde ses Salines, pasará por Sant Jordi y, finalmente, llegará al paseo de Vara de Rey de Vila. Explican que "en cada municipio por donde pasa la llama del Correllengua habrá fiestas y cultura popular, conciertos, reivindicaciones y defensa de la lengua que nos une".

El "tan ambicioso" proyecto se inspira en "la korrika vasca" y de la que toma el modelo de Correllengua. "Desde los años 90 se hace en Mallorca y se ha extendido a todos los lugares de habla catalana". Este Correllengua es especial porque "es la primera vez que se hace de manera conjunta y seguida, un hito histórico de unidad y hermandad que cuenta con el soporte de miles de entidades alrededor del territorio". Destacan que, además, cuentan con el apoyo de "clubes deportivos de primer nivel como el FC Barcelona, Girona FC, RCD Mallorca, RCD Espanyol, Atlètic Balears...".

Todos los lugares de habla catalana

El Correllengua Agermanat es una carrera popular de relevos no competitiva que pasará, según los organizadores, por "Catalunya Nord, Catalunya, el País Valencià, Balears y l'Alguer, saliendo de Prada el día 19 de abril y llegando al l'Alguer el 5 de mayo". El trabajo de "centenares" de voluntarios y organizaciones "desde hace meses" hace que sea posible este evento, mantienen.

El portavoz del Correllengua Agermanat en Baleares es Pau Emili Muñoz, que en el acto de presentación de este viernes ha explicado "el origen del proyecto, en qué consiste y qué se ha hecho hasta ahora para prepararlo". Además de la presentación de Emili, se visualizó el videoclip de la canción oficial del Correllengua Agermanat, 'Amb el Cor', con la representación ibicenca de Victorí Planells, miembro de UC. Aparte de Planells, cuenta con la participación de otros nombres "destacados" del panorama musical en catalán como Els Catarres, La Gossa Sorda, La Pegatina, Companyia Elèctrica Dharma, Auxili, FADES, Júlia Colom, Doctor Prats, etcétera.

Organizadores en Ibiza

Tras la presentación inicial, miembros de la organización en Ibiza explicaron el trabajo que han hecho en estos meses, como el recorrido que seguirá la carrera, los puntos de venta de camisetas del Correllengua, además de las entidades y los centros educativos que se han adherido, por el momento, al proyecto. También, se han dado primeras informaciones de qué pasará el día 30 en la isla, sobre todo cuando llegue a Ibiza ciudad, "actos de cultura popular, ballades, correfocs...", y un concierto que "aun sin estar del todo cerrado" planean que sea "muy grande".

A su vez, hubo intervenciones de AJE, IEE y JR, que coincidieron en el "carácter histórico y de unidad del proyecto, en la importancia de la lengua catalana (cada vez más atacada y en desuso) en todos los territorios donde es natural", además de invitar "a la sociedad ibicenca a participar de los actos festivos y deportivos del Correllengua y a reivindicar poder vivir plenamente en la lengua propia de Ibiza en Ibiza".