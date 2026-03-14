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Gastronomía

Ya se conocen los ganadores del 'Polp a s’olla! IV Concurso de Frita de Polp'

Sa xacota & the polps elaboran el mejor plato de la edición 2026

Imagenes de 'Polp a s’olla! IV Concurso de Frita de Polp' en Sant Josep

Imagenes de 'Polp a s’olla! IV Concurso de Frita de Polp' en Sant Josep

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Imagenes de 'Polp a s’olla! IV Concurso de Frita de Polp' / J.A Riera

Aarón Benet Parrot

Aarón Benet Parrot

Sant Josep

El grupo 'Sa xacota & the polps' es el nuevo ganador del 'Polp a s’olla! IV Concurso de Frita de Polp' de Sant Josep. Así, su plato consigue convencer y deleitar al paladar del jurado y, con ello, se alza como vencedor del certamen culinario celebrado este sábado 14 de marzo, relevando en el primer puesto al grupo Frits des Cap, ganador de la edición de 2025.

El segunda clasificado es Frita de ca, mientras que cierra el podio el grupo Polp me tender.

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