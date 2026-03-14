Ya se conocen los ganadores del 'Polp a s’olla! IV Concurso de Frita de Polp'

El grupo 'Sa xacota & the polps' es el nuevo ganador del 'Polp a s’olla! IV Concurso de Frita de Polp' de Sant Josep. Así, su plato consigue convencer y deleitar al paladar del jurado y, con ello, se alza como vencedor del certamen culinario celebrado este sábado 14 de marzo, relevando en el primer puesto al grupo Frits des Cap, ganador de la edición de 2025.

El segunda clasificado es Frita de ca, mientras que cierra el podio el grupo Polp me tender.