Gastronomía
Ya se conocen los ganadores del 'Polp a s’olla! IV Concurso de Frita de Polp'
Sa xacota & the polps elaboran el mejor plato de la edición 2026
El grupo 'Sa xacota & the polps' es el nuevo ganador del 'Polp a s’olla! IV Concurso de Frita de Polp' de Sant Josep. Así, su plato consigue convencer y deleitar al paladar del jurado y, con ello, se alza como vencedor del certamen culinario celebrado este sábado 14 de marzo, relevando en el primer puesto al grupo Frits des Cap, ganador de la edición de 2025.
El segunda clasificado es Frita de ca, mientras que cierra el podio el grupo Polp me tender.
Suscríbete para seguir leyendo
- Marlène Mourreau, en Ibiza: «El cine español es una secta cerrada donde siempre trabajan los mismos»
- Detenido en Ibiza un hombre por intentar secuestrar a una menor a la salida de un colegio
- Siete fontaneros en Ibiza, cuatro meses sin cobrar y cuando denuncian, despedidos: '¿Cómo va a pagar un abogado un trabajador que lleva cuatro meses sin cobrar?
- ¿Cuánto valen una caña y un café en el nuevo Parador de Ibiza? Estos son los precios de la cafetería del nuevo hotel
- El Consell y el Ayuntamiento de Sant Josep pierden Villa Otilia y una fundación religiosa la pone en venta
- Los djs del 'Children of the 80s', "la fiesta favorita de la gente de Ibiza", anuncian que hacen las maletas
- SOSdesaparecidos desactiva la búsqueda en Ibiza de Thomas Grumer y medios italianos afiman que fue encontrado muerto en el mar
- Revuelo en el centro de Ibiza al ver un coche por el aire