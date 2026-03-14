Una ciudad más ordenada, accesible y sostenible

La movilidad es uno de los grandes retos de las ciudades contemporáneas. Como ocurre en muchas capitales europeas, Ibiza trabaja para dar respuesta a desafíos como el aumento del tráfico, la necesidad de más espacios de aparcamiento y la mejora de la circulación urbana. En este contexto, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una serie de proyectos que forman parte de un plan estructurado para avanzar hacia un modelo de ciudad más ordenado, accesible y sostenible.

El objetivo es anticiparse a las necesidades de la ciudad y ofrecer soluciones que permitan mejorar los desplazamientos diarios, reducir la congestión en el centro urbano y facilitar la convivencia entre vehículos, peatones y otros modos de transporte.

Un nuevo aparcamiento

Uno de los proyectos más relevantes dentro de esta estrategia es el futuro aparcamiento del bulevar Abel Matutes, una infraestructura que permitirá ampliar de forma significativa la oferta de estacionamiento en la ciudad.

El anteproyecto presentado por el Consistorio contempla la construcción de un aparcamiento con capacidad para 749 vehículos, distribuidos entre una planta subterránea y cuatro en superficie. La nueva instalación se situará en un punto estratégico, a pocos minutos a pie del centro de la ciudad, lo que permitirá ofrecer una alternativa cómoda para residentes y visitantes.

El plan incluye plazas destinadas tanto a estacionamiento rotatorio como a residentes mediante bonos mensuales, lo que facilitará el acceso a aparcamiento estable para quienes viven en la zona. Además, el diseño contempla puestos adaptadas y espacios reservados para vehículos eléctricos para reforzar así el compromiso con una movilidad más sostenible.

Uno de los aspectos más destacados de esta actuación es su modelo de financiación. La construcción y gestión del aparcamiento se realizará mediante concesión pública, lo que permitirá desarrollar el proyecto sin coste directo para las arcas municipales. La empresa adjudicataria asumirá la inversión necesaria para su ejecución y explotación durante el periodo establecido.

El nuevo estacionamiento no solo aumentará el número de plazas disponibles en la ciudad, sino que también contribuirá a mejorar la circulación, ya que el proyecto prevé un acceso directo desde la E-10, el primer cinturón de ronda de la ciudad. Esta conexión permitirá que los vehículos puedan entrar y salir del aparcamiento sin necesidad de atravesar el interior del casco urbano con el objetivo de reducir la circulación en las calles del centro y en los barrios cercanos.

Además de la propia infraestructura de aparcamiento, la actuación incluirá mejoras urbanísticas en el entorno del bulevar, con nuevas zonas verdes, áreas deportivas públicas y espacios pensados para el uso ciudadano. También se incorporarán carriles bici, zonas peatonales y sistemas de iluminación más eficientes para crear un entorno urbano más agradable y sostenible.

Aparcamientos disuasorios

Paralelamente al proyecto del bulevar, el equipo de gobierno también está impulsando la mejora de varios estacionamientos disuasorios repartidos por el municipio.

Estos espacios, que actualmente ofrecen aparcamiento gratuito, forman parte de la estrategia para facilitar el acceso a la ciudad y reducir la presión de tráfico en las zonas más céntricas. El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros, contempla su ordenación, ampliación y mejora, con actuaciones destinadas a optimizar su uso y aumentar el número de plazas disponibles hasta las 1.598. Las obras arrancan el 16 de marzo.

Entre las mejoras previstas se incluyen trabajos de acondicionamiento de solares, reorganización del espacio, instalación de iluminación y adecuación general de los terrenos para mejorar su funcionalidad y seguridad, así como ofrecer a los conductores espacios alternativos bien conectados con el resto de la ciudad.

Todas estas iniciativas forman parte de una estrategia más amplia de planificación urbana que busca ordenar la movilidad en Ibiza de forma progresiva. El planteamiento municipal pasa por desarrollar primero soluciones que faciliten el acceso a la ciudad y el estacionamiento, para posteriormente avanzar en la ampliación de zonas peatonales, corredores verdes, parques urbanos y carriles bici.

De esta forma, la ciudad podrá evolucionar hacia un modelo de desplazamiento más equilibrado, en el que convivan de manera eficiente los diferentes modos de transporte y se reduzca progresivamente la presión del tráfico en las zonas céntricas.

La mejora de la movilidad no solo tiene un impacto en la circulación, sino también en la calidad de vida de quienes viven en la ciudad. Contar con más opciones de aparcamiento, mejorar los accesos y ordenar el tráfico permite avanzar hacia un entorno urbano más cómodo, con espacios mejor organizados y mayor protagonismo para peatones y ciclistas.

En este sentido, las actuaciones previstas en Ibiza buscan responder a las necesidades actuales de la ciudad a la vez que preparan el terreno para su evolución futura.