El Ayuntamiento de Ibiza niega que haya "desinformación" sobre las obras de Dalt Vila y sostiene que siempre informó de los plazos

El Ayuntamiento de Ibiza rechaza que haya existido desinformación en torno a las obras que se ejecutan en Dalt Vila y defiende que, desde el inicio de los trabajos, se ha trasladado a vecinos y afectados tanto el calendario previsto como la evolución de la actuación. Según recalcan desde el Consistorio a través de un comunicado remitido este sábado, el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, anunció públicamente que las obras comenzarían en noviembre y, durante una visita a la zona el día 14 de ese mismo mes, explicó “con claridad” que los trabajos se desarrollarían en dos fases y que la primera tendría un plazo aproximado de seis meses.

De este modo, si las obras comenzaron en la primera semana de noviembre, la previsión municipal sitúa la finalización de esa primera fase en torno a la primera semana de mayo y así lo recoge la licitación del proyecto. Desde el Ayuntamiento insisten en que esa información se ha trasladado “en todo momento” a los vecinos, por lo que niegan que haya habido cambios de versión o falta de transparencia sobre los tiempos de ejecución.

El equipo de gobierno sostiene además que ha mantenido una comunicación constante sobre el avance de las obras. En este sentido, señala que el concejal del barrio, Juan Flores, informa periódicamente de la evolución de los trabajos y recuerda que "cualquier residente o afectado puede dirigirse al Ayuntamiento a través de los canales oficiales para solicitar más detalles". "Frente a los bulos y la desinformación, este equipo de gobierno continuará trabajando con responsabilidad para mejorar la ciudad y atender las necesidades de los barrios", remarcan el comunicado.

Lo que sí queda claro, según admite el propio Ayuntamiento, es que las obras no estarán concluidas para Semana Santa. Tanto el Consistorio como la junta de cofradías ya han señalado que, si finalmente no pueden realizarse determinados recorridos habituales, se habilitarán nuevos itinerarios “consensuados”. La principal inquietud de las cofradías se centra en saber hasta qué punto los trabajos afectarán a citas especialmente significativas de la Semana Santa de Ibiza, como la tradicional y multitudinaria procesión del Santo Entierro.

Trabajos en la plaza de Vila

También entre los comerciantes de la zona persiste la preocupación. Algunos de los negocios afectados por las obras confían en que para el próximo 20 de marzo la plaza de Vila pueda estar ya limpia y libre de escombros y maquinaria, de forma que quede abierta al paso de los transeúntes.

Mientras tanto, este lunes está prevista una visita institucional a la calle Santa María, que reabre tras su remodelación. El alcalde y el concejal de Urbanismo aprovecharán además para visitar las obras de General Balanzat con el objetivo de seguir supervisando las actuaciones que se están llevando a cabo en esta zona de Dalt Vila.

La respuesta del Ayuntamiento llega después de que el Grupo Municipal Socialista denunciara esta semana el “caos, la improvisación y la absoluta falta de planificación” con la que, a su juicio, el alcalde Rafael Triguero y el equipo de gobierno del Partido Popular están ejecutando las obras en la zona histórica. Los socialistas sostienen además que la situación está provocando graves perjuicios económicos a comerciantes y restauradores que desarrollan su actividad en este enclave.