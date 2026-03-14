El álbum
Arde el motor de un coche aparcado en Ibiza
Los bomberos sofocaron este jueves por la noche el incendio de un coche que se encontraba en el aparcamiento de la Comisaría de la Policía Nacional. El fuego se inició alrededor de las 23 horas y al lugar acudió un camión con cuatro efectivos: un cabo y tres miembros del cuerpo de bomberos. No hubo heridos ni daños en otros vehículos.
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