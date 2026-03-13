Educación
La UIB refuerza la investigación en la sede universitaria de Ibiza y Formentera
El vicerrector de Política Científica visita la sede universitaria pitiusa para acercar recursos, convocatorias y servicios al personal docente e investigador
La Universidad de las Islas Baleares (UIB) ha reforzado su apoyo a la actividad investigadora del profesorado de la sede universitaria de Ibiza y Formentera con una visita institucional encabezada por el vicerrector de Política Científica e Investigación y el equipo de dirección del Área de Investigación.
El objetivo de la jornada fue estrechar los canales de comunicación con el personal docente e investigador de la sede pitiusa y acercarle los recursos, servicios y programas que la universidad pone a su disposición. Durante la visita, los responsables universitarios mantuvieron reuniones con el profesorado permanente de la sede, entre ellos Gemma Tur, del doble grado de Educación Infantil y Primaria, y Jesús Tomás Monge, docente del grado de Enfermería, además de varios profesores asociados que imparten clases de forma habitual.
En el encuentro se explicó la estructura y el funcionamiento del Área de Investigación y de las distintas oficinas que la integran. También se abordó el programa de fomento de la investigación y la innovación de la UIB, con un repaso a las principales convocatorias, los requisitos generales y los procedimientos para presentar solicitudes.
Además, se presentaron las diferentes fórmulas de organización de las estructuras dentro de la universidad, así como las herramientas y plataformas digitales disponibles para facilitar la gestión del currículo científico, la difusión de la producción investigadora y la tramitación interna de ayudas y convocatorias.
Otro de los puntos destacados de la jornada fue la presentación de la Unidad de Divulgación Científica y de la Cultura Científica, encargada de promover actividades de difusión de la ciencia y de apoyar al personal investigador en la comunicación de sus resultados. Asimismo, se detallaron los servicios de apoyo en la gestión de proyectos de investigación, desde la detección de oportunidades y la preparación de propuestas hasta el seguimiento de los proyectos y su justificación ante las entidades financiadoras.
Durante la visita, el vicerrector informó también sobre otros recursos de la UIB relacionados con la investigación que están al alcance del profesorado de la sede de Ibiza y Formentera, como la Unidad de Servicios a la Investigación del Área de Biblioteca, Documentación y Archivo, así como la voluntad de facilitar el acceso desde las islas a los servicios científico y técnicos de la universidad.
La UIB enmarcó esta visita en una acción de carácter informativo y de proximidad con la que pretende reforzar el sentimiento de pertenencia del profesorado de la Sede de Ibiza y Formentera y consolidar el apoyo institucional a la investigación en las sedes universitarias, teniendo en cuenta sus singularidades territoriales.
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