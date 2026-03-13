Literatura
Toni Montserrat, un superventas de Ibiza cara a cara con sus lectores
El popular escritor se reúne con los participantes en los clubes de lectura de Gent Gran de Vila y Santa Eulària
El autor superventas de Eivissa Toni Montserrat, autor de la exitosa trigolía de thriller histórico protagonizada por Marc Guasch ('Isla negra', 'Mala mar' y 'Puerto oscuro') se ha reunido este viernes por la mañana con sus lectores más veteranos.
Los usuarios de los clubes de lectura de L’Esplai de Vila y de Santa Eulària, que participan en el curso de Amics Lectors del programa ‘Gent Gran’ de la Fundació La Caixa para fomentar el envejecimiento activo y saludable, se encontraron en la biblioteca de Santa Eulària con el escritor, una reunión de la que salieron encantados.
Todos ellos han leído (algunos releído) en las últimas semanas el primero de los libros de la trilogía, ‘Isla negra’, todo un bestseller, y durante el encuentro conversaron sobre el proceso creativo y comentaron con él varios de los pasajes del libro. Algunos de ellos han leído ya la trilogía completa del escritor, según explicaron. Al finalizar el encuentro, Montserrat firmó ejemplares de sus libros e, incluso, acompañó a alguna de las lectoras a la librería para comprar algunos para regalo que querían que dedicara.
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