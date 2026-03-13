Así es como puedes solicitar las bonificaciones de la tasa de residuos de Sant Josep

El Ayuntamiento de Sant Josep recuerda que el plazo para solicitar las bonificaciones y exenciones de la tasa municipal de residuos finaliza el 31 de marzo. Las solicitudes deben presentarse aportando la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos.

Las personas interesadas pueden tramitar la solicitud de forma presencial en el Ayuntamiento o en cualquiera de las oficinas municipales, o bien de manera telemática a través de la sede electrónica del Consistorio mediante una instancia general. El Ayuntamiento también recuerda que estas ayudas deben renovarse cada año, ya que corresponden al ejercicio vencido y siempre deben solicitarse dentro del mismo plazo de marzo.

Según explica el Ayuntamiento, el objetivo de estas medidas es reducir la carga fiscal de determinados colectivos, especialmente familias con menos recursos, pensionistas, familias monoparentales o numerosas, así como incentivar las buenas prácticas ambientales entre la ciudadanía y las empresas.

Exenciones y bonificaciones

Entre las principales medidas destaca la exención del 100% de la tasa para personas o familias con ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), así como para viviendas unifamiliares vinculadas a explotaciones agrarias que constituyan residencia habitual y no desarrollen actividad turística.

También se contemplan distintas bonificaciones para determinados colectivos. Los pensionistas pueden acceder a un 40% de descuento siempre que los ingresos familiares sean inferiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) y todos los miembros de la unidad familiar estén jubilados o perciban ingresos por debajo del SMI. Por su parte, las familias numerosas y monoparentales pueden beneficiarse de un 30% de reducción, siempre que sus ingresos no superen también 2,5 veces el Iprem.

Descuentos por reciclaje y sostenibilidad

El Ayuntamiento también contempla bonificaciones por buenas prácticas ambientales, con descuentos que oscilan entre el 15% y el 30% para quienes utilicen habitualmente la red insular de puntos limpios, conocida como Xarxa Insular de Deixalleries.

Para acceder a esta bonificación es necesario conservar los tickets de cada visita y solicitar posteriormente el certificado de uso del punto verde o gestionarlo a través de la página web de la mancomunidad.

En el caso de las actividades comerciales, aquellas que dispongan de sistemas de gestión ambiental certificados, como EMAS o ISO 14001, pueden obtener un 10% de descuento en la tasa.

El Ayuntamiento recuerda que para beneficiarse de cualquiera de estas medidas es imprescindible presentar la documentación acreditativa antes de que finalice el plazo el 31 de marzo.