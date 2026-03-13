El gran solar vacío donde construir hasta 220 viviendas: "Es un lujo que Ibiza no se puede permitir"

El presidente del Consell, Vicen Marí, ha reclamado que el gran solar vacío junto a la Comisaría de Policía Nacional es "un lujo que Ibiza no se puede permitir" y ha vuelto a reclamar al Gobierno nacional que lo ceda para la construcción de viviendas destinadas a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,.

"Es un solar urbano donde se podrían construir más de 200 viviendas. Según el tamaño, se podría llegar a 220 viviendas. Eso ya solucionaría prácticamente, si no todos, los problemas de vivienda que tienen en Ibiza los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Demorar este proyecto es no buscar una solución que se puede conseguir de manera inmediata", ha reclamado Marí tras la celebración del Consell de Alcaldes.

En este sentido, ha lamentado que "cada día que pasa es un día que se alarga la solución", añadiendo que "con los problemas de vivienda que hay en Ibiza es absurdo que un solar de estas características esté vacío".

"Seguiremos insistiendo porque creemos que es de justicia, una solución que está sobre la mesa y no se ejecuta. Se ha hablado mucho de este solar, ha habido fotos, ha habido muchas iniciativas, pero no se han traducido en nada. A fecha de hoy no hay proyecto. Si el Gobierno central no lo quiere hacer con fondos propios, que lo ceda y ya nos ocuparemos nosotros. Pero no tenemos respuesta, no tenemos ningún tipo de contestación", ha recalcado.

Plantillas incompletas

Al mismo tiempo, Marí ha lanzado otra reclamación relacionada, que va muy de la mano del problema de la vivienda: la necesidad de completar las plantillas de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Muchos agentes se van por la falta de vivienda y el coste de la vida en Ibiza. Necesitamos reforzar la seguridad, que vengan nuevos efectivos y se cubran todas las plantillas", ha reclamado.

Hace un año, el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, mandó un escrito al Ministerio del Interior para solicitar oficialmente la cesión del terreno anexo a la Comisaría para la construcción de viviendas, una reclamación que sigue sin respuesta hasta la fecha. En el Ayuntamiento esperan que el nombramiento como nuevo DAO de la Policía Nacional de José Luis Santafé, antiguo comisario de Ibiza, pueda ser de ayuda en esta reclamación que ya viene de muchos años atrás.