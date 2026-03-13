Educación
Jornadas de puertas abiertas en Ibiza para la escolarización infantil: fechas, horarios y centros disponibles
El Consell ofrece diferentes jornadas de puertas abiertas "para que las familias puedan conocer de primera mano cómo son y cómo funcionan los centros educativos"
Redacción Digital
Vuelve el inicio del plazo para escolarizar a alumnos de Educación Infantil en Ibiza para el curso 2026-2027. Con motivo de estas fechas, las escoletes del Consell ofrecen diferentes jornadas de puertas abiertas "para que las familias puedan conocer de primera mano cómo son y cómo funcionan los centros educativos", explica el propio Consell en nota de prensa: "Estas jornadas permitirán a las familias interesadas visitar las instalaciones, conocer el proyecto educativo, los espacios de aprendizaje y resolver dudas con el equipo directivo y educativo de cada centro".
Durante estas jornadas, el Consell destaca que, además, podrán conocer "la metodología educativa de los centros, basada en el juego como herramienta principal de aprendizaje, el respeto por los ritmos individuales de cada niño, la creatividad y la experimentación en entornos seguros y afectivos". Recuerda, a su vez, que "las guarderías ofrecen una educación de calidad en las primeras etapas de la infancia con proyectos pedagógicos que ponen al infante en el centro del proceso educativo".
Los días de apertura
El Consell anuncia que las jornadas serán el jueves 26 de marzo en diferentes guarderías. Añaden que las personas interesadas "pueden obtener más información contactando directamente con cada centro". El horario el día 26 es el siguiente:
- Es Fameliar, en Santa Eulària, de 11 a 12 horas en la calle Historiador José Clapés s/n.
- Cas Serres, en Vila, a las 17 horas en la calle Felip Curtoys i Valls.
- Ses Païsses, en Sant Antoni, a las 18 horas, en la calle Ses Pruneres s/n.
