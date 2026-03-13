El PSOE reclama al PP apoyar la reforma del senador de Formentera: "Que digan de una vez que votarán sí"

La diputada socialista en el Congreso, Milena Herrera, ha advertido a través de un comunicado de que la decisión del Partido Popular de presentar enmiendas a la reforma constitucional que debe permitir que Formentera tenga representación directa en el Senado pone en riesgo un acuerdo trabajado durante años y respaldado por un amplio consenso en Baleares.

"Estamos a dos votaciones de que Formentera consiga la representación directa en el Senado que reclama desde hace tantos años y que merece", ha recordado la diputada socialista.

Herrera también ha criticado el cambio de posición del PP y ha recordado que hace unas semanas los populares ya evitaron apoyar la tramitación de la reforma. "Hace unas semanas no votó a favor, se abstuvo cuando se decidía si debía tratarse o no este asunto en el Congreso", ha señalado.

Según la diputada socialista, el paso que ahora ha dado el Partido Popular con la presentación de enmiendas, una del PP y otra de UPN, su socio en Navarra, contradice el consenso alcanzado hasta ahora entre todas las fuerzas políticas de las Islas Baleares.

"Ahora, en contra de lo que decía hace unos días, ha presentado enmiendas que solo sirven para complicar el proceso y romper el consenso al que habíamos llegado todas las fuerzas políticas en el Parlament de las Islas Baleares, donde ellos habían votado que sí", ha afirmado.

Reivindicación histórica

Ante esta situación, el PSOE reclama al PP que rectifique y que permita culminar una reforma que responde a una reivindicación histórica de Formentera.

"Ante todo este lío que quiere montar el Partido Popular, desde el Partido Socialista pedimos dos cosas: primero, que retiren esta enmienda absurda, ridícula, que han presentado y, segundo, que digan de una vez por todas que sí, que votarán a favor y que están comprometidos con el pueblo de Formentera", ha declarado.

Por último, Herrera ha reiterado el compromiso del PSOE con esta reforma constitucional y con la representación directa de la isla en la Cámara Alta. "Desde el Partido Socialista lo tenemos claro: Formentera merece un senador o una senadora propia", ha concluido.