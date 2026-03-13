El PSOE de Ibiza denuncia que el PP contraprogramó actos institucionales el 8M para restar visibilidad al movimiento feminista

El PSOE de Ibiza, a través de su secretaría de Igualdad, ha denunciado que el Consell Insular y el Ayuntamiento de Ibiza, ambos gobernados por el Partido Popular, decidieron este 8M contraprogramar la concentración convocada por el movimiento feminista de la isla con distintos actos institucionales en la misma franja horaria.

Según explican los socialistas, mientras las asociaciones feministas convocaron a la ciudadanía en el paseo de Vara de Rey para participar en una jornada reivindicativa con actividades, acciones simbólicas y la lectura de un manifiesto, las instituciones gobernadas por el PP organizaron actos paralelos. Entre ellos figura la denominada Cursa de la Dona, con salida en Sant Jordi y llegada al parque Reina Sofía, además de otras iniciativas institucionales que coincidieron en horario con la movilización feminista.

El PSOE también critica que, por primera vez, el Ayuntamiento de Ibiza rechazó colaborar económicamente con algunos gastos de la convocatoria feminista, como sí había hecho en años anteriores. El Consistorio justificó esta decisión por la falta de presupuesto en el área de Igualdad.

Desde la Federación Socialista de Ibiza consideran que esta coincidencia de actos no responde al azar. A su juicio, refleja la forma en la que el Partido Popular entiende el 8 de marzo: una jornada centrada en actos institucionales y en la imagen pública, en lugar de un día de reivindicación y movilización social.

"El 8M no es una carrera ni una campaña de imagen"

"El 8 de marzo no es una carrera ni una campaña de imagen institucional. Es un día de reivindicación feminista y de denuncia de las desigualdades que todavía sufren las mujeres", señala la secretaría de Igualdad del PSOE de Ibiza.

Los socialistas recuerdan que "el movimiento feminista ha impulsado históricamente los grandes avances en derechos e igualdad". Por ello, consideran que las instituciones "tienen la obligación" de acompañar y reforzar esta movilización, no de competir con ella ni de restarle visibilidad.

Para el PSOE, la decisión del Consell y del Ayuntamiento evidencia "una preocupante falta de sensibilidad y de compromiso real con el feminismo". Según sostienen, programar actos paralelos en el momento en que el movimiento feminista se moviliza debilita una convocatoria social que representa décadas de lucha por los derechos de las mujeres. "El feminismo no necesita instituciones que le hagan sombra, necesita instituciones que estén a su lado", concluye la secretaría de Igualdad de la Federación Socialista de Ibiza.

Por todo ello, el PSOE de Ibiza reclama al Consell Insular y al Ayuntamiento que abandonen la política de gestos simbólicos y asuman un compromiso real con la igualdad, empezando por respetar y reforzar las convocatorias del movimiento feminista de la isla.