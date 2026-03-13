El PSOE denuncia "caos e improvisación" en las obras de Dalt Vila y acusa al alcalde de Ibiza de falta de planificación

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ibiza ha denunciado el "caos, la improvisación y la absoluta falta de planificación" con la que, según el PSOE, el alcalde Rafael Triguero y el equipo de gobierno del Partido Popular ejecutan las obras en la zona histórica de Dalt Vila. Los socialistas aseguran que la situación provoca graves perjuicios económicos a comerciantes y restauradores que desarrollan su actividad en este enclave.

El PSOE sostiene que la falta de planificación durante los dos primeros años de gestión del actual gobierno municipal ha desembocado en la coincidencia de numerosas obras al mismo tiempo. Según el grupo socialista, esta circunstancia genera caos, molestias y una gran preocupación entre vecinos y comerciantes del casco histórico.

El concejal socialista Pep Tur ha afirmado que lo que ocurre en Dalt Vila y en el Mercat Vell refleja la forma de gobernar del alcalde. "Lo que está pasando en Dalt Vila y en el Mercat Vell es un ejemplo más de la manera de gobernar de este alcalde: decisiones improvisadas, falta de diálogo y cero sensibilidad hacia quienes viven y hacia quienes sostienen la actividad económica del centro histórico", ha señalado.

El PSOE también ha criticado las declaraciones del alcalde sobre el supuesto contacto permanente del Ayuntamiento con vecinos y profesionales de la zona. Pep Tur ha asegurado que esa afirmación "no es cierta". Según el concejal socialista, comerciantes y restauradores trasladan al grupo municipal que no han recibido información ni han participado en consultas sobre las obras.

"A nuestro juicio, el alcalde intenta construir un relato que no se corresponde con la realidad. Esto no nos sorprende, porque ha sido una constante en Triguero: mentir cuando se evidencian las consecuencias de sus decisiones. Lo hizo cuando afirmó que los vecinos de La Marina aprobaban el nuevo control de acceso de vehículos al barrio al inicio de la legislatura y volvió a hacerlo cuando aseguró que vecinos y comerciantes respaldaron el cambio de proyecto de supermercado a centro polivalente en sa Peixateria", ha añadido Tur.

El PSOE también advierte de que la situación actual puede provocar pérdidas económicas en los negocios de Dalt Vila, especialmente en un momento clave para la actividad turística. Según Tur, muchos comerciantes no pueden iniciar las tareas de acondicionamiento de sus locales ni contratar al personal necesario para el comienzo de la temporada porque las obras ocupan el espacio. El concejal socialista afirma que las personas afectadas no han recibido hasta ahora información clara ni coordinación suficiente por parte del Ayuntamiento.

Tur también ha cuestionado el discurso del equipo de gobierno sobre la inversión en la zona. "Escuchamos continuamente que el Ayuntamiento realiza una inversión de cinco millones de euros. Lo que no dicen es que tres de esos millones proceden del anterior gobierno progresista. Esos fondos se obtuvieron a través del Grupo de Ciudades Patrimonio con financiación europea y ya se asignaron entonces a los proyectos que ahora se ejecutan", ha recordado.

El concejal socialista ha concluido que, según su valoración, el alcalde gobierna con decisiones que se toman "desde un despacho sin escuchar a la ciudadanía" y con una estrategia de comunicación basada en una "imagen idealizada" elaborada por el departamento de marketing del Ayuntamiento, que, según ha criticado, produce "vídeos de propaganda pagados con los sueldos de todos".