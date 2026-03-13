La cocaína y el alcohol, principales adicciones tratadas por Proyecto Hombre en Ibiza y Formentera durante 2025

El centro de tratamiento Integral de Ibiza y Formentera de Proyecto Hombre conmemora el próximo 17 de marzo su 26 aniversario, una efeméride que este año se conmemora bajo el lema ‘Brilla siendo libre’, con el que la entidad quiere poner el foco en la recuperación de la autonomía personal y en la capacidad de cada persona para rehacer su vida libre de adicciones.

La organización recuerda que su centro en la isla abrió sus puertas en marzo del año 2000, un paso que supuso "un antes y un después" en la atención a las personas con adicciones en las Pitiusas, ya que hasta entonces quienes necesitaban tratamiento especializado debían desplazarse a Mallorca.

Desde entonces, el proyecto ha consolidado en Ibiza y Formentera un modelo de intervención basado en la atención integral, el acompañamiento a las familias y el desarrollo de programas de prevención, formación e investigación. La entidad subraya que su trabajo parte de una evaluación y diagnóstico previos para orientar a cada usuario hacia el recurso terapéutico que mejor se adapte a su situación personal y sociofamiliar.

Además del tratamiento, el centro mantiene una labor continuada de apoyo a las familias, con iniciativas como la escuela de apoyo familiar, y desarrolla programas preventivos en los ámbitos escolar, comunitario, familiar y laboral.

Con motivo de este aniversario, la entidad también ha dado a conocer los datos correspondientes a 2025, que reflejan un crecimiento sostenido de la actividad asistencial. Según Projecte Home Balears, el centro atendió a 289 personas, de las que 276 recibieron atención terapéutica, lo que supone un incremento del 11,7% respecto a 2023.

Aumento de casos en personas jóvenes

Por perfiles, el 83,4% de las personas atendidas fueron hombres y el 16,6% mujeres. El tramo de edad más numeroso fue el comprendido entre los 35 y 44 años, que concentró el 36,7% de los casos. No obstante, la entidad destaca también la presencia de población joven, ya que un 22,5% de los usuarios tenía menos de 30 años, mientras que un 13,8% superaba los 50.

El recurso con mayor volumen de atención fue la unidad de diagnóstico, seguida del programa ambulatorio de tarde Solpost, el programa penitenciario y el centro de día Arrels. Desde la organización recuerdan que no todas las personas que pasan por la unidad de diagnóstico acceden después a un programa específico de tratamiento.

En cuanto al perfil de consumo, la cocaína fue la principal adicción entre las personas atendidas durante 2025, ya fuera como sustancia principal (38,2%) o en combinación con el alcohol en casos de doble adicción (33,4%). En total, siete de cada diez usuarios presentaban problemas relacionados con esta sustancia. Por su parte, el alcohol fue la adicción principal en el 12,9% de los casos, aunque la entidad subraya que, sumando los consumos exclusivos y los combinados con cocaína, el 46,3% de las personas atendidas presentaban dependencia alcohólica. En conjunto, el 84,3% de los usuarios tratados tenía adicción a una o ambas sustancias.

Proyecto Hombre en Baleares atribuye estos 26 años de trayectoria al trabajo desarrollado por sus equipos profesionales, tanto actuales como anteriores, y a una forma de intervención basada en la ilusión, el compromiso, el optimismo pedagógico y la confianza en la capacidad de cambio de cada persona.

Con esta conmemoración, la entidad reafirma su papel como referente en la atención a las adicciones en Ibiza y Formentera y su voluntad de seguir acompañando a quienes buscan una vida más autónoma y libre de dependencias.