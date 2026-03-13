El plan piloto de traslado de residuos de Ibiza a Mallorca arrancará en abril

El Consell de Ibiza destinará 10 millones de euros al plan piloto de traslado de residuos a Mallorca, que arrancará en abril y supondrá el transporte de 30.000 toneladas de basura a la planta de Son Reus, según detalla el presidente de la institución, Vicent Marí.

Esta es la novedad más importante anunciada tras el Consell de Alcaldes, que este viernes ha dado luz verde al Plan de Cooperación Municipal de la isla. De los casi 25 millones de euros aprobados, 14.880.498 euros se destinarán a transferencias directas a los cinco ayuntamientos para que acometan distintos proyectos. El resto de la inversión irá al plan piloto de traslado de residuos, que tiene una duración máxima de dos años, dentro del "esfuerzo más importante en la historia del Consell en cooperación local", califica Marí.

"Este plan piloto tiene que servir para determinar en qué condiciones se tiene que hacer ese traslado definitivo y la cantidad de toneladas que se han de trasladar. Este traslado irá acompañado de un plan de choque de reducción de residuos. Todos los ayuntamientos están trabajando para presentar este plan a la próxima convocatoria, que saldrá en breve, de los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible", continúa.

El plan piloto implica "una logística importante" que todavía se debe "probar" para ir descubriendo "cuál es la mejor manera de hacerlo y los problemas" que probablemente irán surgiendo, ya que cada transporte de basura consta de "traslado terrestre en Ibiza, traslado marítimo, traslado terrestre en Mallorca y el retorno de esas plataformas". "En definitiva, son muchos los factores a tener en cuenta. Una vez empecemos, ya veremos la duración del plan: si es un año, los dos años, o si en seis meses está todo hecho", explica el presidente.

Tres millones para vivienda

Dentro de los otros 15 millones aprobados en el Consell de Alcaldes, destacan los tres millones que, por segundo año consecutivo, el Plan de Cooperación Municipal destina a los ayuntamientos para que faciliten el acceso a la vivienda a través de "ayudas, compra de terrenos y diferentes actuaciones que consideren que pueden permitir que haya más vivienda o que el acceso a la vivienda sea más fácil".

El plan estratégico de inversiones municipales destina 2.613.361 euros a la ciudad de Ibiza, en los que están incluidos los 1.714.200 de la Ley de Capitalidad. Incluye remodelaciones de las calles es Cubells, Portinatx, Font i Quer, Joan Gamisans, Lluis Sert y la acera de la avenida Sant Jordi.

Por su parte, Santa Eulària recibirá 1.444.688 euros que destinará íntegramente a reposiciones asfálticas, mientras que a Sant Josep irán destinados 1.043.971 euros para un total de cinco proyectos, el más cuantioso: la rehabilitación del firme de la carretera de Cala Bassa y un tramo de la carretera de Platges de Comte.

En cuanto a Sant Antoni, se ha firmado un convenio específico para embellecer su casco urbano por valor de 750.000 euros, y el plan estratégico también contempla 1.001.462 euros para el municipio. Por su parte, Sant Joan recibirá 444.069 euros dentro de este plan. El proyecto más destacado de este municipio es el paseo marítimo del Port de Portinatx y la rampa para embarcaciones.

Otros convenios

Además, en el Plan de Cooperación Municipal se incluyen otros convenios como el Convenio de Protección Civil (174.000 euros), el convenio para mejora de instalaciones y fomento del deporte base con una aportación máxima de 100.000 euros por ayuntamiento (500.000 euros), el convenio para la conservación y recuperación del entorno protegido de ses Feixes (280.000 euros) o el convenio para el mantenimiento y mejora de los caminos rurales municipales de la isla (400.000 euros).

Por otra parte, el presidente del Consell dio cuenta a los alcaldes de la tramitación de las ayudas insulares a causa de las inundaciones provocadas por las danas de otoño. El crédito total de esta línea de ayudas ascendía a cinco millones de euros aportados por el Govern. En total, el departamento de Promoción Económica y Cooperación municipal ha tramitado 408 ayudas por un importe total de 1.156.886, euros, de las que ya ha concedido 298 con un importe de 924.796 euros. De las concedidas, 112 son por viviendas, con previsión de llegar a 148; 116 son por vehículos, con previsión de llegar a 144, y 70 son de pequeñas empresas y autónomos, con la previsión de llegar a 116.

Marí explica que intentarán que el importe restante de esos cinco millones no repartidos se queden en Ibiza para financiar distintos desperfectos provocados en la isla por las danas. Además, el Consell de Alcaldes también ha acordado volver a reclamar al Gobierno nacional que declare oficialmente a Ibiza como zona catastrófica, requisito imprescindible para que los ayuntamientos apliquen beneficios fiscales a los afectados por las inundaciones.