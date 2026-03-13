Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obras en el casco histórico de IbizaAlquileres ilegales en IbizaAviones militares en FormenteraTrabajadores despedidos en Ibiza
instagramlinkedin

El álbum

Los patos de la calle Algemesí de Santa Eulària

Los patos de la calle Algemesí de Santa Eulària | DI

Los patos de la calle Algemesí de Santa Eulària | DI

Redacción Ibiza

Se han convertido en toda una atracción. Desde hace unos días, un grupo de patos acude cada día a la calle Algemesí de Santa Eulària a la hora de comer. Allí picotean las migas de una cafetería y alguna que otra cosa que les dan los vecinos, sin inmutarse por la expectación que despiertan.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido en Ibiza un hombre por intentar secuestrar a una menor a la salida de un colegio
  2. La Ibiza Medieval 2026 ya tiene fechas
  3. ¿Cuánto valen una caña y un café en el nuevo Parador de Ibiza? Estos son los precios de la cafetería del nuevo hotel
  4. El Consell y el Ayuntamiento de Sant Josep pierden Villa Otilia y una fundación religiosa la pone en venta
  5. Siete fontaneros en Ibiza, cuatro meses sin cobrar y cuando denuncian, despedidos: '¿Cómo va a pagar un abogado un trabajador que lleva cuatro meses sin cobrar?
  6. Los djs del 'Children of the 80s', "la fiesta favorita de la gente de Ibiza", anuncian que hacen las maletas
  7. SOSdesaparecidos desactiva la búsqueda en Ibiza de Thomas Grumer y medios italianos afiman que fue encontrado muerto en el mar
  8. Revuelo en el centro de Ibiza al ver un coche por el aire

Dídac Ferrer de l'Associació de Joves d'Eivissa: «Ens solen dir ‘a Eivissa calia alguna cosa així’»

La ruta de la Guerra Civil a Barcelona

La ruta de la Guerra Civil a Barcelona

Daniel Gómez, eivissenc a Santander: «Saber català em va ajudar a aconseguir feina»

El PP lía el proceso para dotar de un senador propio a Formentera

El censo de aves acuáticas sube un 36,3% en Ibiza

Una jornada que abre puertas: el instituto Balàfia conecta a sus alumnos de restauración con empresas de Ibiza

Una jornada que abre puertas: el instituto Balàfia conecta a sus alumnos de restauración con empresas de Ibiza

Pep Ribas 'Hereva', periodista: "En época de Franco llegaban a clausurar nueve bares en una noche en el puerto de Ibiza"

La experiencia de Ibiza contra las fiestas ilegales: "Los ayuntamientos piden más herramientas legales"

La experiencia de Ibiza contra las fiestas ilegales: "Los ayuntamientos piden más herramientas legales"
Tracking Pixel Contents