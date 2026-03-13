Ya es oficial: la mítica fiesta 'Children of the 80's' se celebrará en esta discoteca de Ibiza con un nuevo nombre

Después de diez años celebrándose cada viernes en el Hard Rock Hotel Ibiza bajo el nombre 'Children of the 80’s', la mítica fiesta inicia una nueva etapa con cambios en su formato, denominación y escenario. El evento adoptará el nombre 'Rememberland' y pasará a celebrarse semanalmente en La Terraza de Amnesia Ibiza, según ha anunciado el club de la carretera de Sant Antoni.

El proyecto recoge el espíritu que durante diez temporadas ha reunido a miles de asistentes cada semana, pero plantea ahora una evolución del formato en uno de los espacios más emblemáticos del clubbing internacional. La intención, según sus impulsores, es trasladar esa experiencia a un nuevo entorno manteniendo la esencia que ha caracterizado a la cita durante años.

“'Rememberland' no nace desde la nostalgia, sino desde la convicción de que esta música y esta forma de vivir la pista siguen teniendo sentido hoy”, señalan los djs y productores Quique Tejada y Toni Peret, integrantes del histórico DreamTeam, que estarán al frente de la dirección musical del evento. Junto a ellos participará el colectivo La Movida Ibiza, formado por DJ Petit y Vázquez. El equipo artístico que ha acompañado al evento en los últimos años continuará implicado en esta nueva etapa, ahora integrado con la producción del club.

"Cada viernes, 'Rememberland' propondrá un recorrido por grandes himnos del pop, el dance y otros clásicos de la música de baile de las últimas décadas. La propuesta combinará la sesión musical con elementos escénicos como performances, animación en pista y recursos visuales, configurando un formato híbrido entre fiesta y espectáculo", matizan desde Amnesia Ibiza.

Para los responsables de La Movida Ibiza, la clave del proyecto está en la experiencia colectiva que se genera en la pista. “No se trata solo de recordar canciones, sino de volver a vivir lo que ocurre cuando una pista de baile se conecta”, explican.

La fiesta ya tiene fecha de 'opening'

El arranque de la residencia coincide, además, con un momento simbólico para la cultura de club en la isla. A los 50 años de Amnesia se suman los 30 del DreamTeam y los 20 de La Movida Ibiza, tres trayectorias que reflejan distintas etapas de la historia de la música de baile vinculada a Ibiza.

La programación de los viernes en el club continuará después con la residencia de 'Glitterbox', dedicada al house y al disco contemporáneo, lo que permitirá prolongar la noche para quienes deseen seguir la experiencia dentro del recinto.

El estreno de esta nueva etapa tendrá lugar el 15 de mayo, con inicio a las 19.30 horas, dentro de la programación especial con la que Amnesia celebra su 50 aniversario. Con este cambio de nombre y ubicación, el espíritu de la antigua 'Children of the 80’s' inicia así una nueva fase, manteniendo su identidad musical pero trasladando su escenario a uno de los templos históricos de la isla. Desde la organización destacan que se mantendrán las condiciones para residencia.