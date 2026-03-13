Una nueva etapa para la movilidad en Ibiza

Ibiza inicia el próximo 1 de abril una nueva etapa en su transporte público. El Consell Insular pondrá en marcha el nuevo servicio de transporte regular por carretera de la isla, una transformación profunda que moderniza la flota, amplía la oferta de servicio e introduce tecnología pensada para facilitar la movilidad tanto de residentes como de visitantes.

Uno de los nuevos vehículos de cero emisiones del transporte público ibicenco. | CONSELL DE EIVISSA

El nuevo contrato, adjudicado por 88,8 millones de euros y con una duración de diez años, supone una inversión global de 203,5 millones de euros y permitirá desplegar una red de autobuses más eficiente, accesible y adaptada a las necesidades actuales de movilidad.

Presentación de la nueva flota de transporte público frente a la sede del Consell. | CONSELL DE EIVISSA

La implantación se realizará de forma progresiva durante los próximos meses hasta completar el despliegue total de la nueva flota y de todas las mejoras previstas a lo largo de 2026.

De la nueva flota, 64 vehículos son totalmente eléctricos. | CONSELL DE EIVISSA

Una flota más sostenible

El nuevo servicio contará con cien vehículos completamente nuevos, de los cuales 64 serán totalmente eléctricos, lo que convierte a Ibiza en una de las ciudades con mayor proporción de vehículos de cero emisiones del país.

La flota se completará con modelos híbridos y autobuses de última generación adaptados a cada tipo de línea y recorrido, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental del transporte público en la isla.

El nuevo sistema se organizará en dos grandes ámbitos de servicio. El primero corresponde al entorno metropolitano de la ciudad de Ibiza, que contará con 17 líneas urbanas operadas por 38 autobuses eléctricos, capaces de recorrer más de 1,8 millones de kilómetros al año y dar servicio a cerca de 1,9 millones de viajeros. El segundo lote cubrirá el resto de la isla, con 44 líneas de autobús y 62 vehículos, lo que permitirá realizar más de cuatro millones de kilómetros de servicio anuales y transportar cerca de cuatro millones de pasajeros.

Esta ampliación supone un incremento significativo de la oferta de transporte público y mejora la conectividad entre municipios, zonas turísticas, aeropuerto, puerto y principales núcleos urbanos.

Tecnología al servicio del usuario

El nuevo servicio incorpora una importante transformación digital que permitirá a los usuarios acceder a información en tiempo real y facilitar el uso cotidiano del autobús.

Los viajeros podrán consultar la posición exacta del vehículo desde el teléfono móvil, conocer el tiempo estimado de llegada a cada parada y acceder a información dinámica del servicio. Además, el sistema de venta de billetes se amplía con nuevos canales que permitirán adquirirlos en estaciones, puntos de venta, máquinas automáticas o directamente a bordo del autocar con pago con tarjeta.

El objetivo es que el transporte público sea cada vez más sencillo de utilizar, reduciendo tiempos de espera y facilitando la planificación de los desplazamientos.

Los nuevos autobuses han sido diseñados para mejorar la experiencia del viaje. Todos los vehículos serán 100% accesibles e inclusivos, con rampas y espacios reservados para personas con movilidad reducida, así como sistemas de información adaptados.

En el interior, los usuarios encontrarán WiFi gratuito, entretenimiento a bordo en streaming, enchufes y puertos USB en cada asiento, así como pantallas informativas que facilitarán el seguimiento del recorrido.

También se incorporan sistemas avanzados de seguridad, como asistencia a la conducción, cámaras de última generación y desfibriladores, reforzando la seguridad tanto para pasajeros como para conductores.

La puesta en marcha del nuevo servicio culmina un proceso administrativo y técnico iniciado en 2019, cuando el Consell inició la redefinición del sistema de transporte público insular con el objetivo de adaptarlo a las necesidades reales de movilidad de la isla. Durante este periodo se han desarrollado los planes de transporte y de líneas, se han resuelto más de 150 alegaciones y se han superado diversos recursos administrativos que han alargado la tramitación del contrato.

El resultado es un modelo de transporte público completamente renovado que integra la movilidad urbana y la insular, mejora las frecuencias y amplía la cobertura territorial.

La puesta en marcha del nuevo servicio representa una oportunidad para avanzar hacia una movilidad más eficiente en la isla. Con más líneas, más tecnología y una flota más moderna, el autobús se consolida como una alternativa real al vehículo privado para desplazarse por Ibiza.

A partir del 1 de abril, residentes, trabajadores y visitantes comenzarán a percibir los primeros cambios de un servicio que seguirá evolucionando durante los próximos meses hasta completar su implantación definitiva.

El nuevo sistema de transporte público es un paso hacia una Ibiza mejor conectada, más sostenible y preparada para los retos de movilidad del futuro.