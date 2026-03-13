La joven brutalmente agredida por su expareja en Ibiza abandona la UCI tras un mes en estado crítico

Tras un mes en la unidad de críticos, la joven brutalmente agredida por su expareja el pasado 15 de febrero en Ibiza ha pasado planta , según ha informado este mediodía la Policlínica Nuestra Señora del Rosario. Según el último parte médico facilitado por el centro sanitario, la paciente fue trasladada este jueves a la planta de hospitalización, donde continúa su proceso de recuperación tras haber superado la fase más crítica de su estado.

La mujer ingresó en la Policlínica el mismo día de la agresión. En un primer momento ingresó en el Hospital Can Misses horas, pero debido a la gravedad de las lesiones que presentaba los médicos optaron por derivarla al centro privado. Durante su estancia en la UCI, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en dos ocasiones por el equipo de Neurocirugía a causa del traumatismo craneoencefálico sufrido durante la agresión.

En estos momentos, la paciente se encuentra estable y presenta una evolución favorable, indican desde la clínica. Además, ha iniciado un programa de rehabilitación intensiva con el objetivo de continuar avanzando en su recuperación.

Las heridas causadas durante la agresión

La víctima sufrió, durante la violenta agresión, politraumatismos, múltiples fracturas faciales, hemoneumotórax bilateral con perforaciones en ambos pulmones y la fractura de un brazo, además de un traumatismo craneoencefálico grave que obligó a los médicos a intervenirla de urgencia el mismo día del ataque tras detectar una hemorragia subdural severa.

Los hechos ocurrieron en la vivienda familiar situada en la zona de Can Tomàs, en Sant Antoni, cuando el presunto agresor, un español de 34 años que tenía en vigor una orden de alejamiento, se presentó en la casa y atacó a la que había sido su pareja, con la que tiene dos hijos.

Durante el asalto también resultaron heridos varios miembros de la familia. El padre de la joven, que se encuentra en silla de ruedas desde un accidente, fue agredido, mientras que la madre, de 56 años, y la hermana, de 27, sufrieron contusiones y traumatismos por los que requirieron atención sanitaria, aunque ambas recibieron el alta el mismo día.

El ataque se produjo pese a que la víctima contaba con una orden de protección y llevaba una pulsera telemática de seguimiento. La familia denunció posteriormente que el sistema de alerta no se activó hasta que el agresor llevaba varios minutos dentro de la vivienda, una circunstancia que inicialmente fue negada por el Ministerio de Igualdad, que señaló que los apenas cien metros fijados en la orden de alejamiento suponen una distancia reducida que limita el margen de reacción ante una aproximación repentina.