Intrusismo y ocio

La experiencia de Ibiza contra las fiestas ilegales: "Los ayuntamientos piden más herramientas legales"

Mariano Juan destacó la experiencia de Ibiza en la lucha contra las fiestas ilegales en la Mesa de Lucha contra el Intrusismo de Baleares

Imagen de archivo de una fiesta ilegal en una casa en Ibiza.

Imagen de archivo de una fiesta ilegal en una casa en Ibiza. / DI

Estela Torres Kurylo

Estela Torres Kurylo

Ibiza

El intrusismo en el ocio se trató el pasado lunes, 9 de marzo, durante la constitución de la Mesa de Lucha contra el Intrusismo de Baleares, para la que Ibiza es un referente.

En el encuentro, el conseller de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, expuso la experiencia del Consell en la contratación de detectives contra las fiestas ilegales: "Recordé que los ayuntamientos piden más herramientas legales para poder hacer este tipo de intervención, porque es materia puramente de actividades municipales", explica.

Noticias relacionadas y más

De este modo, se espera que se ahonde en esta cuestión en uno de los subgrupos de trabajo que se crearán después de las fiestas de Semana Santa.

