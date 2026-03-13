Compras
Ropa, calzado y complementos: el mercadillo de Jesús busca dar una segunda vida a tus tesoros este domingo en Ibiza
Fun & Trucks organiza una jornada para toda la familia
"Una gran oportunidad para comprar a buen precio, justamente ahora que todo se está encareciendo por la inestabilidad internacional". Así se presenta la nueva jornada del mercadillo de segunda mano de Fun & Trucks que se celebra este domingo en Jesús.
La jornada comenzará a las once de la mañana y se prolongará hasta las seis de la tarde. Durante todo el día habrá medio centenar de puestos de venta de productos de segunda mano: ropa, calzado, complementos, joyería, decoración, libros... Elementos, todos ellos, que buscan una segunda vida y que sus propietarios venderán a muy buen precio.
Además del mercadillo, durante todo el día habrá una amplia oferta gastronómica con food trucks repartidos por la plaza de Jesús. De 11 a 13 horas habrá un pintacaras gratuito para los más pequeños, indican desde la organización, que destaca que cuenta con la colaboración de la Comisión de Fiestas y el Ayuntamiento de Santa Eulària.
"El mercadillo de segunda mano de Jesús pretende consolidarse como un punto de encuentro donde la sostenibilidad y la creatividad se dan la mano. Los visitantes podrán descubrir verdaderos tesoros, compartir experiencias y poner su granito de arena para cuidar el planeta desde casa", comentan desde Fun & Trucks.
