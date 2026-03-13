Llama la atención: la carta del presidente del Consell de Ibiza a Grande Marlaska

La nueva solicitud del Consell de Ibiza al Gobierno central, en esta ocasión a través de una carta de su presidente, Vicent Marí, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de un refuerzo de las medidas para afrontar el aluvión de migrantes que arroja sobre las islas la ruta argelina. Marí insiste en el impacto que está teniendo este fenómeno migratorio en los servicios públicos de la isla, especialmente en el sistema de protección de menores.

Llama la atención

La planificación de las obras de mejora de la red de saneamiento en la zona de Dalt Vila, un proyecto necesario (con las danas se volvió a poner en evidencia que no funcionan) pero que amenaza ahora la celebración de las tradicionales procesiones de Semana Santa. Apenas un mes antes de estas celebraciones religiosas, comerciantes, vecinos y cofrades temen que haya que cambiar o anular los recorridos.

El incremento en el número de búsquedas que están registrando las aerolíneas de vuelos hacia Ibiza desde que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, iniciara de manera unilateral una guerra contra Irán. Precisamente, el mercado más activo ahora hacia la isla es el estadounidense.