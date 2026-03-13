Famosos
José Elías, empresario multimillonario: "Una vez fui a Ibiza, alquilé una barca y la lie parda"
El empresario alquiló una embarcación de varios metros de eslora, sin saber manejarla, y acabó chocando en el puerto
El empresario multimillonario José Elías ha relatado una anécdota de uno de sus viajes a Ibiza durante una entrevista en el BLV Podcast, donde recordó el incidente que vivió al alquilar una embarcación sin tener experiencia previa durante su estancia en la isla.
Durante la conversación, el empresario explicó que en una de sus visitas a la isla decidió alquilar una barca de unos ocho o nueve metros de eslora, aunque pronto se dio cuenta de que manejarla no era tan sencillo como esperaba.
"Una vez fui a Ibiza y alquilé una barca y la lie parda", relató entre risas. Según contó, el principal problema fue que la embarcación tenía dos motores, algo que complicó la maniobra al no saber cómo controlarlos correctamente.
Elías explicó que nunca le habían enseñado a llevar una barca con este sistema y que, en un momento dado, intentó buscar el freno como si estuviera conduciendo un vehículo. "Eso no frena, tío. Yo buscaba ahí el freno, pero no estaba", comentó durante la entrevista.
Así fue el incidente
La situación terminó con un pequeño accidente cuando perdió el control de la embarcación. Según relató, acabó chocando contra uno de los postes que se utilizan para amarrar o sujetar otras embarcaciones en el puerto.
“Rayé la barca de punta a punta”, aseguró el empresario al recordar el episodio, que describió como una experiencia complicada para alguien sin práctica en la navegación.
La anécdota se produjo durante su participación en el pódcast, donde habló sobre distintos momentos de su trayectoria empresarial y también compartió algunas historias personales, entre ellas esta vivida en Ibiza.
