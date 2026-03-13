José Antonio Roselló, de Ibiza, reelegido vicepresidente del CAEB

José Antonio Roselló, de Ibiza, ha sido reelegido vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), en una lista unitaria presidida por Carmen Planas Palou. Roselló es, junto con el presidente de la Federación Balear de Transportes, Rafael Roig, el único que repite como vicepresidente en la confederación, que vive una renovación frente a la anterior etapa.

Desde su llegada al cargo, en 2018, Roselló sitúa entre sus principales líneas de trabajo "la búsqueda de una unidad de acción empresarial con Pimeef". Roselló subraya, además, que "en el mundo empresarial existe una doble pertenencia a CAEB y Pimeef, con grupos de sociedades que mantienen algunas filiales integradas en Pimeef y otras en asociaciones de CAEB". Como resultado de esta búsqueda de unidad, Roselló destaca la "especialmente buena” relación con Pimeef, y expresa su deseo de que así continúe. "Ambas organizaciones son agentes sociales con una responsabilidad especial ante el tejido empresarial", asegura. Roselló también destaca su intención de mantener una relación de respeto y colaboración con otras entidades de la isla, como Fomento del Turismo en Ibiza, la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera, la Asociación Española de Directores de Hotel y la asociación Ocio de Ibiza.

En este marco, también pone el foco en la relación con los sindicatos, un ámbito en el que asegura que existe "un componente vocacional". "Desde el gabinete del exconseller de Economía y Hacienda Alejandro Forcades participé en lo que se denominó el 'deshielo sindical', un episodio que quedó grabado en mi conciencia. Les considero amigos, aunque discrepemos", asegura.

Apoyar a las empresas Pitiusas

Entre sus objetivos de actuación, Roselló destaca apoyar a las asociaciones empresariales de las Pitiusas, cooperar con las administraciones públicas en la implementación de políticas públicas, escucha de la sociedad y sus organizaciones económicas y sociales y analizar los fenómenos que se produzcan en la economía insular.

La reelección de José Antonio Roselló en la CAEB se enmarca dentro de una candidatura única presidida por Carmen Planas Palou. Planas es también miembro del comité ejecutivo de CEOE, vicepresidenta de Cepyme y presidenta de la comisión de responsabilidad social corporativa de CEOE. Será su cuarta legislatura seguida y procede del sector sanitario, ya que es farmacéutica de profesión. En la lista de vicepresidentes se ha producido una renovación. Del anterior periodo que ahora concluye solo repiten José Antonio Roselló y el presidente de la Federación Balear de Transportes, Rafael Roig.

CAEB representa las tres cuartas partes del entramado empresarial en el conjunto de Baleares. En Ibiza y Formentera, se encuentra a la par que Pimeef en términos de PIB y generación de cifra de negocio. Se trata de una confederación de asociaciones y federaciones empresariales. Es "un interlocutor privilegiado con las administraciones públicas para cuestiones de política económica y empresarial general, sin perjuicio de que también pueda intervenir en asuntos singulares de carácter empresarial, especialmente cuando existe una visión de conjunto", afirma Roselló, que es además miembro del Consejo de Diálogo Social del Consell de Ibiza y de otras entidades y plataformas de trabajo con las administraciones.