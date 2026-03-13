Tres días de ciencia marina, barcos y delfines para alumnos de Ibiza

Mediante la experiencia educativa, repartida en tres días, organizada por el Aula IbizaPreservation de Criminalidad Azul de la Universitat Jaume I en Denia y Valencia, más de 50 estudiantes de Ibiza han conocido de cerca cómo se investiga el medio marino. A través de "talleres científicos, visitas a centros de divulgación y una jornada de trabajo de investigación en el mar junto a científicos especializados en el estudio del Mediterráneo" los jóvenes han podido informarse.

Han participado en la actividad "43 estudiantes de 5º de Primaria de Santa Gertrudis y 11 estudiantes de 4º de ESO y 1º de Bachillerato del Xarc", informa la organización. El equipo científico, junto al cual se ha desarrollado el programa, estaba compuesto por "el doctor Esteban Morelle-Hungría, director del Aula; la doctora Eva Fonfría, investigadora postdoctoral del Laboratorio Marino de Denia de la Universidad de Alicante; el doctor John Dobson, investigador en sostenibilidad marina, y el equipo investigador coordinado por el doctor César Bordehore, responsable del Laboratorio Marino de Denia de la Universidad de Alicante", explica IbizaPreservation.

Cronología de las jornadas

En el primer día, bautizado como 'Introducción a la investigación marina', los alumnos realizaron diversos "talleres impartidos por el equipo científico en los que el alumnado pudo conocer algunas de las principales líneas de investigación que se desarrollan en el Mediterráneo". En esta jornada, la doctora Eva Fonfría explicó "cómo la sobrepesca supone una amenaza real para las islas y cómo la presencia de especies invasoras pone en riesgo los ecosistemas marinos". Además, el doctor John Dobson presentó "el uso del sonar de barrido lateral empleado en el proyecto MarPitius, mostrando imágenes de las praderas marinas de Talamanca", afirma la organización, que sigue: "La jornada despertó un gran interés entre el alumnado, especialmente entre los más pequeños, que no dudaron en consultar a los investigadores sobre la identificación de distintas especies de nudibranquios, un tema sobre el que también intervinieron Joana Cruzate y Pere Fradera, estudiantes de Ciencias del Mar de la Universitat de Barcelona".

El segundo día, "el alumnado se desplazó a Valencia para visitar el Oceanogràfic y el Museu de les Ciències Príncipe Felipe, donde pudo conocer distintos ecosistemas marinos y participar en actividades interactivas de divulgación científica", asevera IbizaPreservation, que comenta que el programa "finalizó con una salida científica en barco para realizar trabajo de campo en el mar junto al equipo investigador coordinado por el doctor César Bordehore". En colaboración con dos estudiantes voluntarios del grado de Ciencias del Mar de la Universidad de Barcelona, durante la travesía, "el alumnado pudo observar diferentes ecosistemas costeros y conocer el funcionamiento de algunos instrumentos utilizados en la investigación marina".

El doctor Esteban Morelle-Hungría afirma que "este tipo de experiencias permiten que el alumnado conozca de primera mano cómo trabajan los científicos y comprendan mejor la importancia de investigar y proteger el medio marino".

Avistamiento de un delfín en la tercera jornada. / IbizaPreservation

Colaboradores de la iniciativa

IbizaPreservation señala que en esta ocasión la iniciativa "ha contado con la colaboración de la Fundación Baleària, forma parte de una colaboración educativa que el Aula IbizaPreservation de Criminalidad Azul de la Universitat Jaume I mantiene desde hace dos años con el colegio Santa Gertrudis para acercar la investigación científica al alumnado". Adicionalmente, a las jornadas mencionadas, "en el marco de esta colaboración, los estudiantes de 5º de Primaria trabajan durante el curso en un proyecto educativo centrado en el conocimiento del mar y del medio marino".

El director del Aula, Esteban Morelle-Hungría concluye que "además de acercar la investigación científica al alumnado, estas jornadas también buscan despertar una mayor conciencia sobre la importancia de conservar el mar, especialmente en un territorio insular como Ibiza, donde el Mediterráneo forma parte esencial de nuestro entorno".