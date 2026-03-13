El Ayuntamiento de Ibiza reorganizará diez aparcamientos para mejorar la movilidad y el estacionamiento en la ciudad

El Ayuntamiento de Eivissa ha presentado este viernes el inicio de las obras de mejora del aparcamiento disuasorio de Sa Joveria, el primero de diez proyectos destinados a reorganizar distintos parkings en la periferia de la ciudad para mejorar la movilidad y aumentar la capacidad de estacionamiento. Los trabajos en este espacio comenzarán el lunes y tendrán un plazo de ejecución estimado de cuatro meses.

En la presentación han participado el alcalde de la ciudad, Rafael Triguero; la tercera teniente de alcalde y concejala de Obras y Vías Públicas, Blanca Hernández; y el coordinador de turismo del Govern de las Islas Baleares, Paco Ferrer. Durante el acto, el alcalde ha destacado que la iniciativa responde a una estrategia más amplia para mejorar el sistema de aparcamientos y la movilidad urbana en la ciudad. "Son cuestiones necesarias, no solo de aparcamientos, sino de movilidad, hay diez aparcamientos disuasorios en nuestra ciudad, en prácticamente todos los barrios", ha señalado.

1,2 millones de euros de presupuesto

El proyecto cuenta con una inversión cercana a 1,2 millones de euros procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS). Según ha explicado Triguero, el objetivo es que las mejoras estén finalizadas a comienzos del otoño. " El presupuesto para todos los proyectos y la obra comenzará este lunes"

El aparcamiento de Sa Joveria contará con alrededor de mil plazas y formará parte de un plan global que contempla diez espacios en diferentes zonas de la ciudad. En total, el Ayuntamiento prevé habilitar unas 1.600 plazas gratuitas en aparcamientos disuasorios situados a pocos minutos a pie del centro urbano. "Desde aquí donde nos encontramos tenemos el centro de la ciudad prácticamente a ocho minutos caminando", ha destacado el alcalde haciendo referencia a que es el parking gratuito más cercano al centro de Ibiza.

Blanca Hernández; y el coordinador de turismo del Govern de las Islas Baleares, Paco Ferrer durante el acto / Toni Escobar

Embellecer espacios: parte del proyecto

Como ejemplo del impacto del proyecto, Triguero ha mencionado el caso del parking de la calle Antonio Machado, donde actualmente estacionan entre 50 y 60 vehículos, pero que tras la reorganización del espacio podrá alcanzar unas 225 plazas. Además de aumentar la capacidad, las actuaciones incluirán mejoras estéticas, iluminación y zonas de sombra.

El plan también incluye cambios en la ordenanza de circulación para fomentar la rotación en los estacionamientos gratuitos. El nuevo límite de permanencia será de 72 horas. "Esta medida permitirá actuar con mayor rapidez ante vehículos abandonados, ya que anteriormente era necesario esperar hasta quince días para su retirada", ha añadido Triguero. Por su parte, la concejala de Obras y Vías Públicas ha explicado que muchas de las parcelas donde se actuarán ya existían, aunque en varios casos estaban infrautilizadas o desordenadas. "Pasamos de estar en parcelas que no tienen uso o están usadas de manera desordenada a ordenarlo correctamente", ha explicado Hernández.

Las obras consistirán principalmente en trabajos de superficie para ordenar y delimitar las plazas de aparcamiento. "Vamos a trabajar en la superficie, extender y compactar zahorras, disponer bien cada una de las plazas, hacer el marcaje con cal y delimitar el espacio con postes de madera y cuerda para que todo quede lo más ordenado posible”, detalla.

Comodidad para todos

Además, se instalará iluminación solar y se plantará arbolado para generar zonas de sombra, medidas que también buscan mejorar la seguridad y la comodidad de los usuarios. "Son obras de bajo impacto, incluso reversibles, pero nos van a permitir tener más seguridad porque estarán iluminados y, mediante la plantación de arbolado, también tendremos más zonas de sombra", ha añadido Hernandez.

El proyecto se ejecutará en dos lotes. El primero incluirá nueve parcelas distribuidas en diferentes barrios de la ciudad —como Platja d'en Bossa, sa Punta, sa llavanera, Av. 8 d’Agost , Sant Pau, ses Figueretes y sa Blanca Dona. Según el Ayuntamiento, la reorganización de estos espacios permitirá aprovechar mejor el suelo disponible y facilitar el acceso al centro urbano desde la periferia, con aparcamientos gratuitos destinados tanto a residentes como a visitantes.