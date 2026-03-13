Obras
El Ayuntamiento de Ibiza reorganizará diez aparcamientos para mejorar la movilidad y el estacionamiento en la ciudad
El proyecto tiene un presupuesto de 1,2 millones de euros y el de sa Joveria será el primero en comenzar las obras este lunes
Busca reorganizar los espacios con iluminación, zonas de sombra y cerca de mil plazas.
El Ayuntamiento de Eivissa ha presentado este viernes el inicio de las obras de mejora del aparcamiento disuasorio de Sa Joveria, el primero de diez proyectos destinados a reorganizar distintos parkings en la periferia de la ciudad para mejorar la movilidad y aumentar la capacidad de estacionamiento. Los trabajos en este espacio comenzarán el lunes y tendrán un plazo de ejecución estimado de cuatro meses.
En la presentación han participado el alcalde de la ciudad, Rafael Triguero; la tercera teniente de alcalde y concejala de Obras y Vías Públicas, Blanca Hernández; y el coordinador de turismo del Govern de las Islas Baleares, Paco Ferrer. Durante el acto, el alcalde ha destacado que la iniciativa responde a una estrategia más amplia para mejorar el sistema de aparcamientos y la movilidad urbana en la ciudad. "Son cuestiones necesarias, no solo de aparcamientos, sino de movilidad, hay diez aparcamientos disuasorios en nuestra ciudad, en prácticamente todos los barrios", ha señalado.
1,2 millones de euros de presupuesto
El proyecto cuenta con una inversión cercana a 1,2 millones de euros procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS). Según ha explicado Triguero, el objetivo es que las mejoras estén finalizadas a comienzos del otoño. " El presupuesto para todos los proyectos y la obra comenzará este lunes"
El aparcamiento de Sa Joveria contará con alrededor de mil plazas y formará parte de un plan global que contempla diez espacios en diferentes zonas de la ciudad. En total, el Ayuntamiento prevé habilitar unas 1.600 plazas gratuitas en aparcamientos disuasorios situados a pocos minutos a pie del centro urbano. "Desde aquí donde nos encontramos tenemos el centro de la ciudad prácticamente a ocho minutos caminando", ha destacado el alcalde haciendo referencia a que es el parking gratuito más cercano al centro de Ibiza.
Embellecer espacios: parte del proyecto
Como ejemplo del impacto del proyecto, Triguero ha mencionado el caso del parking de la calle Antonio Machado, donde actualmente estacionan entre 50 y 60 vehículos, pero que tras la reorganización del espacio podrá alcanzar unas 225 plazas. Además de aumentar la capacidad, las actuaciones incluirán mejoras estéticas, iluminación y zonas de sombra.
El plan también incluye cambios en la ordenanza de circulación para fomentar la rotación en los estacionamientos gratuitos. El nuevo límite de permanencia será de 72 horas. "Esta medida permitirá actuar con mayor rapidez ante vehículos abandonados, ya que anteriormente era necesario esperar hasta quince días para su retirada", ha añadido Triguero. Por su parte, la concejala de Obras y Vías Públicas ha explicado que muchas de las parcelas donde se actuarán ya existían, aunque en varios casos estaban infrautilizadas o desordenadas. "Pasamos de estar en parcelas que no tienen uso o están usadas de manera desordenada a ordenarlo correctamente", ha explicado Hernández.
Las obras consistirán principalmente en trabajos de superficie para ordenar y delimitar las plazas de aparcamiento. "Vamos a trabajar en la superficie, extender y compactar zahorras, disponer bien cada una de las plazas, hacer el marcaje con cal y delimitar el espacio con postes de madera y cuerda para que todo quede lo más ordenado posible”, detalla.
Comodidad para todos
Además, se instalará iluminación solar y se plantará arbolado para generar zonas de sombra, medidas que también buscan mejorar la seguridad y la comodidad de los usuarios. "Son obras de bajo impacto, incluso reversibles, pero nos van a permitir tener más seguridad porque estarán iluminados y, mediante la plantación de arbolado, también tendremos más zonas de sombra", ha añadido Hernandez.
El proyecto se ejecutará en dos lotes. El primero incluirá nueve parcelas distribuidas en diferentes barrios de la ciudad —como Platja d'en Bossa, sa Punta, sa llavanera, Av. 8 d’Agost , Sant Pau, ses Figueretes y sa Blanca Dona. Según el Ayuntamiento, la reorganización de estos espacios permitirá aprovechar mejor el suelo disponible y facilitar el acceso al centro urbano desde la periferia, con aparcamientos gratuitos destinados tanto a residentes como a visitantes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Marlène Mourreau, en Ibiza: «El cine español es una secta cerrada donde siempre trabajan los mismos»
- Detenido en Ibiza un hombre por intentar secuestrar a una menor a la salida de un colegio
- Siete fontaneros en Ibiza, cuatro meses sin cobrar y cuando denuncian, despedidos: '¿Cómo va a pagar un abogado un trabajador que lleva cuatro meses sin cobrar?
- ¿Cuánto valen una caña y un café en el nuevo Parador de Ibiza? Estos son los precios de la cafetería del nuevo hotel
- El Consell y el Ayuntamiento de Sant Josep pierden Villa Otilia y una fundación religiosa la pone en venta
- Los djs del 'Children of the 80s', "la fiesta favorita de la gente de Ibiza", anuncian que hacen las maletas
- SOSdesaparecidos desactiva la búsqueda en Ibiza de Thomas Grumer y medios italianos afiman que fue encontrado muerto en el mar
- Revuelo en el centro de Ibiza al ver un coche por el aire