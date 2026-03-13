Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fiestas ilegales en IbizaMorir sin nombreEmpresarios de IbizaSemana Santa en Ibiza
instagramlinkedin

Migración

Llegan dos nuevas pateras a Ibiza y Formentera con 42 migrantes a bordo

En las playas de Santa Eulària y Pilar de La Mola, la Guardia Civil ha rescatado a los migrantes procedentes de estas dos pateras

Imagen de archivo de una patera.

Imagen de archivo de una patera. / Vicent Marí

Guillermo Sáez

Guillermo Sáez

Dos nuevas pateras han llegado este viernes a las Pitiusas, una a Ibiza y otra a Formentera, con un total de 42 migrantes de origen magrebí a bordo, según ha informado Delegación de Gobierno.

La primera patera, en la que viajaban 26 personas, ha sido interceptada a las 5:56 horas en la playa de Santa Eulària. El dispositivo ha contado con la intervención de agentes de la Guardia Civil de Santa Eulària y también de Sant Antoni.

Noticias relacionadas y más

Poco después, a las 7:30 horas, agentes de la Guardia Civil de Formentera han interceptado a 16 migrantes en la zona del Pilar de La Mola. En la intervención también han participado agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Marlène Mourreau, en Ibiza: «El cine español es una secta cerrada donde siempre trabajan los mismos»
  2. Detenido en Ibiza un hombre por intentar secuestrar a una menor a la salida de un colegio
  3. Siete fontaneros en Ibiza, cuatro meses sin cobrar y cuando denuncian, despedidos: '¿Cómo va a pagar un abogado un trabajador que lleva cuatro meses sin cobrar?
  4. ¿Cuánto valen una caña y un café en el nuevo Parador de Ibiza? Estos son los precios de la cafetería del nuevo hotel
  5. El Consell y el Ayuntamiento de Sant Josep pierden Villa Otilia y una fundación religiosa la pone en venta
  6. Los djs del 'Children of the 80s', "la fiesta favorita de la gente de Ibiza", anuncian que hacen las maletas
  7. SOSdesaparecidos desactiva la búsqueda en Ibiza de Thomas Grumer y medios italianos afiman que fue encontrado muerto en el mar
  8. Revuelo en el centro de Ibiza al ver un coche por el aire

Cortes de tráfico y restricciones en estas calles de Ibiza por la cursa De Passeig a Passeig

Cortes de tráfico y restricciones en estas calles de Ibiza por la cursa De Passeig a Passeig

Tres días de ciencia marina, barcos y delfines para alumnos de Ibiza

Tres días de ciencia marina, barcos y delfines para alumnos de Ibiza

Jornadas de puertas abiertas en Ibiza para la escolarización infantil: fechas, horarios y centros disponibles

Jornadas de puertas abiertas en Ibiza para la escolarización infantil: fechas, horarios y centros disponibles

Llegan dos nuevas pateras a Ibiza y Formentera con 42 migrantes a bordo

Llegan dos nuevas pateras a Ibiza y Formentera con 42 migrantes a bordo

La capilla de Ibiza que recuerda una de las mayores traiciones de la historia de la isla

Ibiza y Formentera contra el cáncer organiza una caminata solidaria de nueve kilómetros por Sant Mateu

Ibiza y Formentera contra el cáncer organiza una caminata solidaria de nueve kilómetros por Sant Mateu

La antropóloga Judit Besora, en una charla sobre los celos entre hermanos para familias en Formentera

La antropóloga Judit Besora, en una charla sobre los celos entre hermanos para familias en Formentera

David Fernández, portavoz del Sindicato Médico en Ibiza, ante la nueva jornada de huelga: "Si no quieren escucharnos, gritaremos más fuerte"

David Fernández, portavoz del Sindicato Médico en Ibiza, ante la nueva jornada de huelga: "Si no quieren escucharnos, gritaremos más fuerte"
Tracking Pixel Contents