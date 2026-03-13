Llegan dos nuevas pateras a Ibiza y Formentera con 42 migrantes a bordo

Dos nuevas pateras han llegado este viernes a las Pitiusas, una a Ibiza y otra a Formentera, con un total de 42 migrantes de origen magrebí a bordo, según ha informado Delegación de Gobierno.

La primera patera, en la que viajaban 26 personas, ha sido interceptada a las 5:56 horas en la playa de Santa Eulària. El dispositivo ha contado con la intervención de agentes de la Guardia Civil de Santa Eulària y también de Sant Antoni.

Poco después, a las 7:30 horas, agentes de la Guardia Civil de Formentera han interceptado a 16 migrantes en la zona del Pilar de La Mola. En la intervención también han participado agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia.